شركة جورامكو تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات MRO Middle East 2024 بنجاح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مؤخراً، مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2024 MRO Middle East، الذي يعد الحدث الهام والأضخم من نوعه على مستوى المنطقة في مجال صيانة الطائرات التجارية، بنجاح كبير، محققة العديد من الأهداف في إطاره.



وتميزت مشاركة "جورامكو" خلال المؤتمر والمعرض الذي تواصلت فعالياته على مدار يومي الخامس والسادس من شهر آذار للعام الجاري 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور علامتها البارز؛ حيث انخرطت في العديد من الجلسات النقاشية، فضلاً عن إعلانها لعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية التي شملت الاتفاقية مع خطوط MNG Airlines، وخطوط طيران TUI، بالإضافة إلى شركة Satair ، وشركة Bossard، وهو ما عزز من مكانة الشركة كمزود عالمي رائد في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية .



هذا وقد شاركت "جورامكو" خبرتها الواسعة عبر جناحها الاستثنائي الذي تألف من طابقين، والذي تفاعلت فيه مع ممثلي أبرز الشركات العالمية العاملة والمعنية بالقطاع، بما فيهم ممثلي العملاء الحاليين والمحتملين وشركاء الأعمال؛ وعبر الرعاية الإعلامية والمقابلات الحصرية، وتصدر غلاف أهم الوسائل الإعلامية الرائدة المعنية خلال الحدث.



كذلك خلال مسرح ال Go Live، انضم الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، إلى عدد من المتحدثين من قادة القطاع وأبرز ممثليه على مستوى المنطقة خلال الجلسة الحوارية التي عقدت في اليوم الأول والتي تناولت موضوع تحديات القدرات الاستيعابية لشركات الصيانة والإصلاح و التجديد، فيما شارك في اليوم الثاني مدير دائرة الهندسة، محمد السرحان، بعضاً من الرؤى حول سوق الشحن الإقليمي.



وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعدنا بالمشاركة في هذا الحدث لما يوفره من فرصة قيمة للتواصل مع المعنيين في القطاع وممثلي الشركات الرائدة ضمنه، بالإضافة لما يتيحه لنا من فرصة لاستعراض مستجداتنا وإنجازاتنا والحديث خططنا المستقبلية وتطلعاتنا."

