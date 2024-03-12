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بيسكوف يعلق على تصريح ستولتنبرغ حول المفاوضات

3/12/2024 8:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن ممثلي روسيا وممثلي الناتو يرون الموقف الثابت والمطرد لنظام كييف، في رفض إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا.
جاء ذلك خلال تعليق بيسكوف على تصريح لأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، شدد فيه على أن "استسلام أوكرانيا ليس سلاما".

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الحالي، يمكننا جميعا - نحن وممثلو الناتو - أن نرى شيئا واحدا فقط - موقف ثابت إلى حد ما من جانب نظام كييف لإنكار إمكانية إجراء أي مفاوضات. وهذا هو الواقع الساري على الأرض".
وأعاد بيسكوف إلى أذهان أنه تم في أوكرانيا صدور قانون يمنع إمكانية إجراء أية مفاوضات مع روسيا .
وكان ستولتنبرغ قد قال يوم الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي، إن استسلام أوكرانيا لن يحقق السلام، وأن هناك حاجة إلى المفاوضات، والتي قال إنها يجب أن "تحافظ على أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة".

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