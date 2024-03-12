لفقدان الوزن في رمضان.. تناول هذا المشروب على الإفطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد مشروب "الكركديه" من أكثر المشروبات الرمضانية شهرة في الدول العربية، نظراً لمذاقه المميز والمنعش.وللكركديه فوائد صحية جمة، فهو غني بالعديد من الفيتامينات (أ-ب1-ب9- ج)، والمعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم.



كما يحتوي على مضادات الأكسدة المحاربة للجذور الحرة، التي تسبب أمراضاً خطيرة مثل السرطان والقلب والسكري.

وسجلت دراسات طبية دوراً مفيداً للكركديه كمضاد للالتهابات، كما يعد مدراً طبيعياً للبول، ويساعد في إنقاص الوزن، لتقليله نسبة امتصاص السكريات والنشويات داخل الجسم، ومنع تراكم الخلايا الدهنية.

ويساعد الكركديه الدافئ على رفع ضغط الدم لمرضى الضغط المنخفض، على العكس يسهم الكركديه البارد في خفض الضغط لمن يعانون من مشاكل الضغط المرتفع، لكنه لا يمكن استبداله بالأدوية لمن تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم.

وبجانب فوائده الصحية العديدة، له أيضاً فوائد مذهلة للبشرة والشعر، فهو يقاوم التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ويحد من نمو الخميرة المسببة للقشرة على فروة الرأس.



ومع ذلك يجب الحذر عند تناول الكركديه في الحالات التالية:

الحمل والرضاعة

تناول أدوية خفض سكر الدم

تناول علاجات هرمونية

المعاناة من حساسية تجاه الكركديه



طريقة تحضيره

ويمكن تحضير الكركديه ساخناً أو بارداً، من خلال نقع زهور الكركديه المجفف في ماء ساخن، لمدة تتراوح بين ساعة لـ3 ساعات، ثم تصفيته جيداً، وإضافة قطرات من عصير الليمون، لتعزيز قيمته الغذائية، والاستمتاع بمذاق لاذع، مع استبدال السكر بالعسل للتحلية، ثم تقديمه مباشرة، أو وضعه داخل الثلاجة، حتى يصبح بارداً أو بإضافة قطع الثلج.

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