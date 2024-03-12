القسام توقع قوتين صهيونيتين بكمين محكم
التاريخ
3/12/2024 8:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوتين صهيونيتين راجلتين في كمين محكم والاشتباك مع أفرادهما من المسافة صفر في حزمة أبراج "إل" بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس".
وأضافت القسام أنها رصدت مجموعة من مروحيات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقوم بإخلاء القتلى والجرحى من موقع العملية.
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