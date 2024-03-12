الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة أخرى قرب دونيتسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير القوات المسلحة لبلدة نيفيلسكويه باتجاه مدينة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك وفقا لتقرير وزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع التقرير: "قامت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية باتجاه دونيتسك بتحرير قرية نيفيلسكويه باتجاه دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية واحتلت خطوطا ومواقع أكثر استراتيجية".

كذلك قامت القوات المسلحة الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة في اتجاه أفدييفكا، وصدت 11 هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما فقد العدو أكثر من 380 عسكريا.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 11 صاروخا من راجمات "هيمارس" و"غراد" و"فامباير" إضافة إلى صاروخ من طراز "توتشكا-أو".

وصدت القوات المسلحة الروسية 7 هجمات وهجمات مضادة في اتجاه كوبيانسك.

روسيا اليوم