Tuesday, 12 March 2024 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاع الروسية تعلن عن تحرير بلدة أخرى قرب دونيتسك

3/12/2024 8:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير القوات المسلحة لبلدة نيفيلسكويه باتجاه مدينة دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك وفقا لتقرير وزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع التقرير: "قامت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية باتجاه دونيتسك بتحرير قرية نيفيلسكويه باتجاه دونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية واحتلت خطوطا ومواقع أكثر استراتيجية".
كذلك قامت القوات المسلحة الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة في اتجاه أفدييفكا، وصدت 11 هجوما مضادا للقوات المسلحة الأوكرانية، فيما فقد العدو أكثر من 380 عسكريا.
وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 11 صاروخا من راجمات "هيمارس" و"غراد" و"فامباير" إضافة إلى صاروخ من طراز "توتشكا-أو".
وصدت القوات المسلحة الروسية 7 هجمات وهجمات مضادة في اتجاه كوبيانسك.

روسيا اليوم

MENAFN12032024000208011052ID1107966370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث