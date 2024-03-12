31184 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

31184 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
3/12/2024 8:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 31 ألفا و184 شهيدا و72 ألف و889 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 72 شهيدا و129 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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