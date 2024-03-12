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أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن يمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل

3/12/2024 8:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب 8 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن يمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل .


وأضاف الأعضاء في رسالة لبايدن "يجب أن نوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن منع تسليم المساعدات في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة".

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