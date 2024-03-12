أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن يمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن يمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل
التاريخ
3/12/2024 8:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
طالب 8 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن يمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل .
وأضاف الأعضاء في رسالة لبايدن "يجب أن نوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن منع تسليم المساعدات في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة".
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