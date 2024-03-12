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مفاجأة مدوية.. عودة كبار الدوري الإنجليزي إلى السوبر ليغ

3/12/2024 8:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد اسم بطولة "السوبر ليغ" إلى الواجهة مرة أخرى، بعودة الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي إلى محادثات تدشين البطولة المستحدثة، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، استأنفت الأندية الـ6 الكبرى في الدوري الإنجليزي المحادثات الخاصة مع (شركة A22) التي تروج لدوري السوبر الأوروبي.
وكشفت أن هذه المحادثات بدأت منذ صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر الماضي، ضد احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتنظيم مسابقات اللعبة.
وكان أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وتوتنهام من الأعضاء المؤسسين للمشروع، الذي تم الإعلان عنه في 19 أبريل 2021.
لكنهم تراجعوا لاحقا بسبب الانتقادات الحادة من مشجعيهم الذين نظموا احتجاجات ضد السوبر ليغ، إضافة إلى التعرض لضغوط سياسية من الحكومة البريطانية.
ورغم ذلك، كانت الشركة المساهمة في المشروع تؤكد دائما أن أندية البريميرليغ لا تزال مرتبطة بدوري السوبر الأوروبي، ومثل قرار محكمة العدل الأوروبية نقطة تحول لاستئناف البطولة الجدلية.

ملاعب

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