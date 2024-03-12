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دفاع مدني شرق لبنان : شهيد و4 مصابين بالقصف الإسرائيلي على البقاع

3/12/2024 8:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني في شرق لبنان استشهاد شخص وإصابة 4، في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على البقاع.


بدورها، قالت وسائل إعلام لبنانية إن إحدى الغارتين في البقاع دمرت مبنى من 3 طوابق.


في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارتين استهدفتا مقرين للقيادة تابعين لحزب الله بمنطقة بعلبك في عمق لبنان.


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