دفاع مدني شرق لبنان : شهيد و4 مصابين بالقصف الإسرائيلي على البقاع

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن الدفاع المدني في شرق لبنان استشهاد شخص وإصابة 4، في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على البقاع.



بدورها، قالت وسائل إعلام لبنانية إن إحدى الغارتين في البقاع دمرت مبنى من 3 طوابق.



في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارتين استهدفتا مقرين للقيادة تابعين لحزب الله بمنطقة بعلبك في عمق لبنان.

