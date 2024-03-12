دفاع مدني شرق لبنان : شهيد و4 مصابين بالقصف الإسرائيلي على البقاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الدفاع المدني في شرق لبنان استشهاد شخص وإصابة 4، في حصيلة أولية للغارتين الإسرائيليتين على البقاع.
بدورها، قالت وسائل إعلام لبنانية إن إحدى الغارتين في البقاع دمرت مبنى من 3 طوابق.
في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارتين استهدفتا مقرين للقيادة تابعين لحزب الله بمنطقة بعلبك في عمق لبنان.
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