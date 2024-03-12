أول رد من لويس كاسترو بعد كارثة النصر الآسيوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر السعودي، على إمكانية "إقالته" من منصبه، بعد توديع دوري أبطال آسيا 2023-2024، بشكل رسمي.وخرج الفريق السعودي من بطولة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، عقب الهزيمة 1-3 أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح، إثر التعادل بأربعة أهداف لمثلهم في نتيجة الذهاب والإياب.وصرح قال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الإياب: "أتواجد في النصر من أجل العمل وتطوير اللاعبين وبناء فريق للمستقبل، وليس من أجل النتائج فقط".وأعرب المدير الفني البرتغالي، عن رضاه التام عن عمله داخل قلعة العالمي، معتبرا أن نجوم الفريق الأول لكرة القدم، سيؤكدون هذا الأمر للإعلاميين، إذا تم سؤالهم عن ذلك.



وشدد لويس كاسترو، على أنه طوال مسيرته التدريبية التي تمتد لـ27 عام، لم تتم إقالته أو قدم استقالته من أي فريق، لأن من يعمل معه يعرف كم هو مجتهد.



ووجه كاسترو، رسالة حاسمة للجميع، بالقول: "لا أخاف من الإقالة.. أكثر ما يحزنني اليوم، هو عدم إسعاد جماهير النصر، بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا".



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، فإنه للمرة الثانية يودع النصر دوري أبطال آسيا، بركلات الترجيح بعد 2020 ضد بيرسيبوليس.

وينتظر العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الفائز من موقعة اتحاد جدة، والهلال المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.

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