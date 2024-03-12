محلي يستضيف مؤسس ( أوكبارك للمصنوعات الجلدية اليدوية) فيصل الدلاهمة

MENAFN - Amman Net) استضافت فقرة "محلي" ضمن برنامج "طلة صبح“مؤسس OakBark Lethercraft( أوكبارك للمصنوعات الجلدية اليدوية) فيصل الدلاهمة



OakBark Lethercraft

مؤسسة متخصصة في مجال الصناعات الجلدية اليدوية ، ومنذ ذلك الحين دخلت الشركة في تصنيع المنتجات الجلدية من حقائب ومحافظ ومستلزمات شخصية مصنوعة من الجلود المحلية.

تتميز OakBark Leathercraft بالتفرد بتصميماتها وتصنيعها.

تقدم OakBark Leathercraft مجموعة واسعة من المنتجات الجلدية، بما في ذلك المحافظ، والحقائب، والأحزمة من الجلد الطبيعي، وتسعى دائمًا لتقديم أعلى مستويات الجودة والأناقة لعملائها.



وأوضح الدلاهمة في اللقاء الأمور التي يتبعها لضمان جودة وتنافسية أسعار المنتجات

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مؤسس أوكبارك للمصنوعات الجلدية اليدوية يوضح الأمورالتي يتبعها لضمان جودة وتنافسية أسعار المنتجات محلي