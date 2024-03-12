محلي يستضيف مؤسس ( أوكبارك للمصنوعات الجلدية اليدوية) فيصل الدلاهمة

(MENAFN
- Amman Net) استضافت فقرة "
محلي" ضمن برنامج "طلة صبح“
مؤسس OakBark Lethercraft
( أوكبارك للمصنوعات الجلدية اليدوية) فيصل الدلاهمة
OakBark Lethercraft
مؤسسة متخصصة في مجال الصناعات الجلدية اليدوية ، ومنذ ذلك الحين دخلت الشركة في تصنيع المنتجات الجلدية من حقائب ومحافظ ومستلزمات شخصية مصنوعة من الجلود المحلية.
تتميز OakBark Leathercraft بالتفرد بتصميماتها وتصنيعها.
تقدم OakBark Leathercraft مجموعة واسعة من المنتجات الجلدية، بما في ذلك المحافظ، والحقائب، والأحزمة من الجلد الطبيعي، وتسعى دائمًا لتقديم أعلى مستويات الجودة والأناقة لعملائها.
وأوضح الدلاهمة في اللقاء الأمور التي يتبعها لضمان جودة وتنافسية أسعار المنتجات
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مؤسس أوكبارك للمصنوعات الجلدية اليدوية يوضح الأمورالتي يتبعها لضمان جودة وتنافسية أسعار المنتجات محلي
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