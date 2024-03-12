ظهور هلال رمضان أمس بشكل واضح حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) تداول رواد مواقع التواصل مساء أمس صور تظهر هلال رمضان في السماء بشكل واضحوانتشار تلك الصورة أثارت جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان الصيام الصحيح في الأردن أم لا

ف راشد يقول : المغرب وعمان اكثر الدول رصدا للهلال بالدقة التامة بعض الدول للاسف تصوم وتفطر مع السعودية

دكتور عدنان ناصر يقول: مادام

موجود

كيف ما شفت الهلال وين كاين مختفي هذا الهلال تبعنا

وشاهين أحمد: ماشاء الله كل الشعب صاروا علماء في الشرع وعلماء في الفلك كلها محللين يا ناس اتركوا الأمر لاهل العلم في الأمر صاحب الاختصاص

أن أصاب فله وإن أخطأ فعليه

منيرة المقابلة: ان شاءالله صحيح التولد ليس المعتمد شرعا بل الرؤية بالعين المجردة

أمين ابو سنينة : بما انة الي صاموا اليوم صحيح لليش ما خلتونا نصوم معهم

عمر السكر: كيف الطريقة اللي صاموا الاثنين صحيح واللي صاموا الثلاثاء صحيح؟!

ونختمها مع معتز عدنان البطاينة: يعني لو احنا صمنا والدول الثانيه كان صيامهم غدا كان نفس الاشخاص طلعوا وقالوا معقول الاردن شافوه والبقيه لا

مافي استهانه بالموضوع وما في مبرر حتى يعلنوا الثلاثاء صيام ومش اليوم

وقد أكد مفتي عام الأردن بأن إنّ الأردن قام بتحري هلال شهر رمضان في 6 مواقع مختلفة يحتمل أن يُرى بها الهلال إن كانت الإمكانية بها متوافرة، حيث تمت الاستعانة بعلماء فلك وأجهزة متطورة لرصد الهلال من ضمنها التيليسكوبات الفائقة والكاميرات الرقمية التي تستطيع أن تصور الهلال ولو في النهار.

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

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