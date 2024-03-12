ظهور هلال رمضان أمس بشكل واضح حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) تداول رواد مواقع التواصل مساء أمس صور تظهر هلال رمضان في السماء بشكل واضح
وانتشار تلك الصورة أثارت جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان الصيام الصحيح في الأردن أم لا
ف راشد يقول : المغرب وعمان اكثر الدول رصدا للهلال بالدقة التامة بعض الدول للاسف تصوم وتفطر مع السعودية
دكتور عدنان ناصر يقول: مادام
موجود
كيف ما شفت الهلال وين كاين مختفي هذا الهلال تبعنا
وشاهين أحمد: ماشاء الله كل الشعب صاروا علماء في الشرع وعلماء في الفلك كلها محللين يا ناس اتركوا الأمر لاهل العلم في الأمر صاحب الاختصاص
أن أصاب فله وإن أخطأ فعليه
منيرة المقابلة: ان شاءالله صحيح التولد ليس المعتمد شرعا بل الرؤية بالعين المجردة
أمين ابو سنينة : بما انة الي صاموا اليوم صحيح لليش ما خلتونا نصوم معهم
عمر السكر: كيف الطريقة اللي صاموا الاثنين صحيح واللي صاموا الثلاثاء صحيح؟!
ونختمها مع معتز عدنان البطاينة: يعني لو احنا صمنا والدول الثانيه كان صيامهم غدا كان نفس الاشخاص طلعوا وقالوا معقول الاردن شافوه والبقيه لا
مافي استهانه بالموضوع وما في مبرر حتى يعلنوا الثلاثاء صيام ومش اليوم
وقد أكد مفتي عام الأردن بأن إنّ الأردن قام بتحري هلال شهر رمضان في 6 مواقع مختلفة يحتمل أن يُرى بها الهلال إن كانت الإمكانية بها متوافرة، حيث تمت الاستعانة بعلماء فلك وأجهزة متطورة لرصد الهلال من ضمنها التيليسكوبات الفائقة والكاميرات الرقمية التي تستطيع أن تصور الهلال ولو في النهار.
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ظهور هلال رمضان أمس بشكل واضح حديث مواقع التواصل رمضان هلال رمضان الأردن
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