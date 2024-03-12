معاريف: إسرائيل فقدت قوة الردع بالشمال وغير قادرة على استعادتها

معاريف: إسرائيل فقدت قوة الردع بالشمال وغير قادرة على استعادتها
التاريخ
3/12/2024 8:10:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-نقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، يورا سالتس، قوله إن "إسرائيل فقدت قوة الردع في حدودها الشمالية وغير قادرة على استعادتها".
وأضاف سالتس أن على الحكومة الإسرائيلية إيجاد منطقة محظورة على مقاتلي حزب الله شمال الحدود.
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