جماهير غفيرة تشارك في موكب تشييع الشهيد توفيق حسين في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-شاركت جماهير فلسطينية غفيرة في جنين، ظهر اليوم الثلاثاء، في موكب تشييع الشهيد توفيق عائد فواز حسين، والذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الخاصة أثناء اقتحام بلدة عتيل قضاء طولكرم.
وودع أهالي الشهيد ابنهم توفيق حسين (25 عاما) من قرية كفيرت قضاء جنين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال لحظة اقتحام قوات خاصة بلدة عتيل قضاء طولكرم واغتيالها أحد المقاومين.
وعمّت حالة من الغضب أوساط المشيعيين، تنديدا بجرائم الاحتلال المتكررة بحق شعبنا الفلسطيني، وسط مطالبات بالانتقام لدماء الشهداء.
وهتف المشيعون بصيحات التكبير وهتافات مؤيدة للمقاومة، ومطالبة بالرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته وانتهاكه حرمة شهر رمضان.
وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد المجاهد توفيق عائد فواز حسين، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم.
واغتالت قوة خاصة إسرائيلية مساء أمس الاثنين، الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من عرابة جنوب جنين، واختطفت جثمانه بعد منع طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه.
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