جماهير غفيرة تشارك في موكب تشييع الشهيد توفيق حسين في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN-شاركت جماهير فلسطينية غفيرة في جنين، ظهر اليوم الثلاثاء، في موكب تشييع الشهيد توفيق عائد فواز حسين، والذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الخاصة أثناء اقتحام بلدة عتيل قضاء طولكرم.





وودع أهالي الشهيد ابنهم توفيق حسين (25 عاما) من قرية كفيرت قضاء جنين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال لحظة اقتحام قوات خاصة بلدة عتيل قضاء طولكرم واغتيالها أحد المقاومين.





وعمّت حالة من الغضب أوساط المشيعيين، تنديدا بجرائم الاحتلال المتكررة بحق شعبنا الفلسطيني، وسط مطالبات بالانتقام لدماء الشهداء.





وهتف المشيعون بصيحات التكبير وهتافات مؤيدة للمقاومة، ومطالبة بالرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته وانتهاكه حرمة شهر رمضان.





وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد المجاهد توفيق عائد فواز حسين، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم.





واغتالت قوة خاصة إسرائيلية مساء أمس الاثنين، الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من عرابة جنوب جنين، واختطفت جثمانه بعد منع طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه.