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الأنصاري للصرافة: التحويلات المالية إلى مصر ترتفع بعد تحرير سعر صرف الجنيه

3/12/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تسجيل ارتفاع لافت في حجم التحويلات المالية إلى جمهورية مصر العربية بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري والتي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأوضحت الشركة أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحويلات المالية إلى مصر منذ إعلان البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي عن قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه وفقاً لآليات السوق، مشيرةً إلى أن القرار يعود بالنفع على المصريين المقيمين في دولة الإمارات.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «كان للقرار الأخير الذي أصدرته الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق أثرٌ إيجابي كبير على التحويلات المالية إلى مصر، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ إعلان البنك المركزي المصري عن هذا القرار يوم الأربعاء الماضي. وتسهم هذه التطورات بشكلٍ ملموس في زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر. ونؤكد في شركة الأنصاري للصرافة التزامنا بمواصلة توفير خدمات التحويلات المالية بأعلى معايير الموثوقية والكفاءة، لتمكين المقيمين من دعم أسرهم، والإسهام في تعزيز التمكين والشمول المالي وازدهار ونماء الاقتصاد المصري».

يُذكر أن مصر تعد إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للتحويلات المالية من دولة الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من دولة الإمارات.

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