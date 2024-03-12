الأنصاري للصرافة: التحويلات المالية إلى مصر ترتفع بعد تحرير سعر صرف الجنيه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تسجيل ارتفاع لافت في حجم التحويلات المالية إلى جمهورية مصر العربية بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بسعر صرف الجنيه المصري والتي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وأوضحت الشركة أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحويلات المالية إلى مصر منذ إعلان البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي عن قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه وفقاً لآليات السوق، مشيرةً إلى أن القرار يعود بالنفع على المصريين المقيمين في دولة الإمارات.
وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: «كان للقرار الأخير الذي أصدرته الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق أثرٌ إيجابي كبير على التحويلات المالية إلى مصر، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ إعلان البنك المركزي المصري عن هذا القرار يوم الأربعاء الماضي. وتسهم هذه التطورات بشكلٍ ملموس في زيادة التدفقات والتحويلات المالية إلى مصر. ونؤكد في شركة الأنصاري للصرافة التزامنا بمواصلة توفير خدمات التحويلات المالية بأعلى معايير الموثوقية والكفاءة، لتمكين المقيمين من دعم أسرهم، والإسهام في تعزيز التمكين والشمول المالي وازدهار ونماء الاقتصاد المصري».
يُذكر أن مصر تعد إحدى أبرز الوجهات الرئيسية للتحويلات المالية من دولة الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الخامسة بعد الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش من حيث إجمالي عدد التحويلات الصادرة للأفراد من دولة الإمارات.
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