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ارتفاع حصيلة القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب إلى 31184 شخصاً

3/12/2024 8:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الثلاثاء أن 31184 شخصاً على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل والحركة.

وتشمل الحصيلة الأخيرة 72 شخصاً على الأقل قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب الوزارة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 72889 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

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