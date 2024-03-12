تقنية سيسكو الرائدة للتعرف على الهوية تعزز الدفاع ضد معظم التهديدات السيبرانية المتواصلة

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 مارس 2024: على هامش مشاركتها في فعالية Cisco Live التي أقيمت في أمستردام مؤخراً، كشفت شركة سيسكو المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CSCO)، والرائدة في مجال الأمن والشبكات، عن ابتكارات جديدة ضمن منصتها Security Cloud، في سياق جهودها الرامية لتبسيط الأمن. وتعد تقنية التعرف على الهوية، الأولى من نوعها فضلاً عن الابتكارات المستمرة في قدرات الذكاء الاصطناعي، من أحدث الخطوات التي قامت بها سيسكو في سياق جهودها لبناء منصة أمان موحدة متعددة النطاقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وتقدم شركة سيسكو نهجاً هو الأول من نوعه في الصناعة، يجمع بين الهوية والشبكات والأمان، لتوفير حماية أفضل لمجموعة الهوية المعقدة للمؤسسات ضد أساليب المهاجمين المتطورة بشكل متزايد.
قد نجح المجرمون السيبرانيون باختراق بعض أكبر المؤسسات في العالم في عام 2023 من خلال استهداف نقاط الضعف بين حلول المصادقة وإمكانية الوصول. ويشير تقرير سيسكو تالوس إلى أن أكثر من 26% من جميع عمليات الاستجابة للحوادث الأمنية في عام 2023 تضمنت التصدي لخصوم يستخدمون بيانات اعتماد مخترقة في حسابات صالحة.
وغالباً ما يتم ربط المستخدم بالعديد من الهويات والحسابات الرقمية، مما يزيد بشكل كبير من نقاط الدخول للمهاجمين ويعزز من إمكانية الحركة الجانبية "عبر" الهويات. وفي كثير من الأحيان، لم تتم إزالة الأذونات القديمة، وتفتقد فرق الأمان السياق الأكثر أهمية بشأن السلوك التاريخي للهوية، والإجراءات عبر الأنظمة ومستويات المخاطر الحالية، والتي يجب اتخاذ قرارات بشأنها لاتخاذ قرارات وصول موثوقة.
وتعمل تقنية سيسكو للتعرف على الهوية "Cisco Identity Intelligence" على أعلى المخازن الحالية للهوية لدى العملاء، وتوفر رؤية موحدة، بالإضافة إلى تحليلات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. ويمكن للعملاء اكتشاف مجموعة هوياتهم بالكامل، وتنظيف الحسابات الضعيفة، والتخلص من الامتيازات غير المستخدمة والخطرة، والكشف عن السلوكيات الشاذة ومنع محاولات الوصول عالية المخاطر، دون نسخ حلولهم الحالية واستبدالها.
وعلى الرغم من أن المصادقة متعددة العوامل تظل خط الدفاع الأول الحاسم ضد الهجمات القائمة على الهوية، إلا أن الجهات الفاعلة الضارة تستخدم طرقاً جديدة ومبتكرة لسرقة بيانات الاعتماد. ووفقاً لتقرير Duo Trusted Access لعام 2024، قامت منصة Cisco Duo بمعالجة 16 مليار عملية مصادقة في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 41%، كما أن أشكالاً أضعف من المصادقة متعددة العوامل، مثل الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية، سجلت انخفاضاً إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 5%، ومع ذلك فإن حجم الهجمات المستند إلى الهوية بقي أعلى من أي وقت مضى.
وفي معرض تعليقه على تقنية سيسكو للتعرف على الهوية، قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد إدارة الهوية حجر الزاوية في مجال الأمن، وتوفر تقنية Cisco Identity Intelligence حلاً مبتكراً لمنطقتنا، حيث توفر رؤية موحدة وتحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يمكن المؤسسات من التصدي للهجمات القائمة على الهوية. وتعمل سيسكو من خلال سد الفجوة بين المصادقة وإمكانية الوصول، على تزويد المؤسسات في المنطقة بالأدوات اللازمة لحماية هوياتها الرقمية والحفاظ على سلامة شبكاتها".
هذا وتم بناء تقنية سيسكو للتعرف على الهوية وفق رسم بياني قوي للهوية، يستنبط البيانات من العديد من مصادر الجهات الخارجية الحالية للعملاء، والتي تدير الهوية وعملية الوصول. وبات بإمكان المؤسسات من خلال التحليلات السلوكية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وقدرة وصول سيسكو غير المسبوقة إلى الشبكة، القيام باستجابة متدرجة، مثل عزل الهوية أو إيقاف الجلسات النشطة أو عزل الشبكة باستخدام محرك خدمات الهوية من سيسكو. وسيحظى عملاء سيسكو من خلال هذه التقنية برؤية واضحة مع هذه الرؤى المهمة، عبر حلولهم الحالية، بما في ذلك:
• المصادقة الذكية باستخدام منصة Cisco Duo: والتي تتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة بناءً على السلوك وإشارات الطرف الثالث.
• الوصول الذكي مع نظام Cisco Secure Access: والذي يقوم بالتحقق من قرار المصادقة وحظر السلوكيات غير العادية أو عالية الخطورة.
• الكشف الذكي عن التهديدات باستخدام نظام Cisco XDR: والذي يتيح ربط إشارات الهوية لتوفير المعلومات التي تفتقدها حلول نقاط النهاية التقليدية وأمان الشبكة.
جدير بالذكر أن تقنية التعرف على الهوية "Cisco Identity Intelligence" ستكون متوفرة اعتباراً من يوليو 2024. وبإضافة هذه التقنية إلى منصة Cisco Security Cloud، سيحصل العملاء على قيمة أكبر من استثماراتهم الحالية.
استمرار زخم الذكاء الاصطناعي
تواصل سيسكو نشر الذكاء الاصطناعي عبر منصة Cisco Security Cloud للمساعدة في ترجيح الموازين لصالح الجهات المدافعة، بما في ذلك نظام مساعد الذكاء الاصطناعي للأمن من سيسكو "Cisco AI Assistant for Security" والذي تم الكشف عنه مؤخراً، والذي يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة، ويعزز قدرات أدواتهم، ويعمل على أتمتة المهام المعقدة. وفي أعقاب إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي لجدار الحماية "AI Assistant for firewall"، تقوم سيسكو اليوم باستعراض وتيرة الابتكار السريعة من خلال إمكانات ذكاء اصطناعي رائدة إضافية.
اتصال آمن
تعمل شركة سيسكو على دمج إمكاناتها القوية في مجال الشبكات مع نظام الوصول الآمن Cisco Secure Access. وتعمل خاصية Experience Insights، المدعومة بنظام Cisco ThousandEyes، على تحسين إنتاجية العمال الذين يعملون بنظام عمل هجين، وذلك من خلال الكشف بسرعة عن مشكلات الاتصال والتطبيقات وتعزيز الحلول بشكل أسرع. ولا توجد أي تكلفة إضافية لهذه الخاصية، حيث أنها مضمنة في جميع تراخيص الوصول الآمن. ويدمج نظام Cisco Secure Access الآن أيضاً مزايا Catalyst SD-WAN، للحصول على عرض كامل لخدمة الوصول الآمن (SASE).
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