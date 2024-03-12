مطعم جيوان يقدّم لضيوفه قائمة طعام جديدة ومميّزة لشهر رمضان

(MENAFN
- Qatar Museums) يُطلِق جيوان، المطعم الشرقي في الدوحة بلمسته العصرية المتفردة، قائمة إفطار مميزة تحتفي بحلول شهر رمضان الكريم. ويقع المطعم في الطابق الرابع من متحف قطر الوطني البديع، وتخلق أطباقه أجواءً من البهجة بما تزخر به من الثقافات التي تشكل مشهد فنون الطهي في الدوحة.
ستحتوي قائمة الطعام الرمضانية الغنية بالنكهات على تطبيقات لوصفات عصرية لألذّ الأطباق المستوحاة من المناطق العربية المجاورة، وستُصمّم بأسلوب يناسب العائلات. تبدأ وجباتنا بالتمر واللبن، تليها مجموعة مختارة من المقبلات التي تشمل زيتون الكالاماتا، والمخللات المتنوعة، إلى جانب السمبوسة بالأعشاب، وكبة الشمندر. ومن أبرز ما يميز القائمة هي أطباق الشواء المتنوعة، التي تضمّ سمك النهاش الأحمر، والأخطبوط البري، والروبيان الملكي، وضلع لحم البقر، إضافةً إلى الأرز العطري المنكه بتوابل كوكو الفارسية، والخس الروماني المحمر، والفلفل الحلو المحشو. أما الحلويات فتشمل اللقيمات المحشوة، ومثلجات البستني بطعم فاكهة الباشن.
وفي هذا السياق، قال إيف جودارد، مدير عمليات المأكولات والمشروبات في إن-كيو: “نحن نحتفي بالقيمة الجوهرية للإفطار؛ إذ نكسر الصيام سويًّا مع أفراد المجتمع، في أجواء كلها بهجة، نتذوّق فيها ما لذ وطاب من الأطباق الطازجة، تستمد مكوناتها من أفضل المنتجات المحلية. إنني متحمّس جدًا لاستقبال ضيوفنا، ليُشاركونا هذه الأجواء الرائعة في جيوان."
يمكنكم تناول الإفطار داخل المطعم الحائز على جائزة فرساي، أو في شرفته الخارجية ذات الإطلالات البانورامية على الأفق الساحر للدوحة؛ وكلاهما يتميّز بمنظر بديع مع طاولة الإفطار.
المطعم متاح لضيوفه طوال شهر رمضان المبارك، من موعد الإفطار إلى 10:00 ليلًا، وتشمل قائمته ثلاثة مشروبات للموكتيل مع شاي أو قهوة. للحجز، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني لجيوان jiwan.qa، أو الاتصال على: +974 44525725.
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