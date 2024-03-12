عوامل النجاح الحاسمة في قطاع التطوير العقاري الاستثماري

(MENAFN
- Savills) في إحدى فعاليات الضيافة التي أقيمت في سلطنة عُمان، أثار اهتمامي أحد المواضيع من بين مواضيع عديدة أخرى ذات صلة، وهو التطوير العقاري الاستثماري القائم على التخمين أو التوقعات.
لقد حفزني الأمر على التفكير إلى حد ما، وتساءلت أليست كل المشاريع العقارية يقوم تطويرها على التوقعات؟
ويُقصد بهذا النوع من التطوير عدم حصول الشركة المُطوّرة على أي التزام أو تعهد من أي جهات مهتمة بالشراء أو الاستئجار. وهذا يتناقض مع المشاريع الأخرى التي يتم تطويرها بعد الحصول على التزام صارم من قبل أطراف معينة بشراء أو تأجير معظمها، إن لم يكن كلها، من قبل المستخدمين النهائيين أو المستثمرين.
لقد تم تطوير العديد من أشهر المشاريع على مستوى العالم استناداً إلى توقعات محددة، وتمكنت من تحقيق النجاح المنشود على الفور، أو ربما بعد إنجازها. ومن الأمثلة على ذلك، تطوير جزء كبير من المناطق المركزية في لندن انطلاقاً من خطط تقوم على التوقعات، مثل منطقة "سوهو"، وأجزاء كبيرة من "مايفير" و "ويستمنستر". وعلى مقربة من سلطنة عُمان، وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، نجد أنه تم تطوير داون تاون دبي بناءً على تخمينات القائمين على هذا المشروع. وفي الوقت ذاته، ربما يكون من المتعذر علينا تصور هذه المدن الآن من دون وجود هذه المشاريع.
وفي غياب تعريف واضح للتطوير القائم على التخمين، يختلف المفهوم ذاته من مطور إلى آخر. وتقع معظم مشاريع التطوير العقاري بين بعدين شاسعين جداً. فمن ناحية، يلتزم المطورون بنسبة 100% بالمشروع قبل البدء به، بينما من الناحية الأخرى، لا يتحمل المطور أي التزامات على الإطلاق.
وفي حالات تطوير المشاريع التي لا تكون مقترنة بأي التزام، يختلف مستوى التوقعات بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، نجد أن المطور الذي يتطلع إلى إطلاق مشروع سكني في مدينة متوسطة الحجم، سيأخذ بالحسبان في المقام الأول عاملين اثنين، وهما: معدل استيعاب الوحدات السكنية (الطلب)، إلى جانب المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ (أي العرض، بما في ذلك المساكن الجديدة والمشاريع التي يتم التخطيط لها). وكلما اتسعت الفجوة بين العرض والطلب، تزداد الثقة إزاء احتمالات نجاح المشروع، لأن هذا الوضع يشير إلى وجود طلب مضمون. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت الفجوة أصغر، أو إذا تفوق العرض على الطلب، يرتفع عامل التوقعات. وعندما يكون من الصعب التنبؤ بالطلب، يرتفع مستوى المخاطر، وهو الموقف الذي تواجهه الأسواق الناشئة في الغالب، وخاصةً تلك التي يوجد لديها قوة عاملة كبيرة من المغتربين، الذين يندرجون تحت تصنيف الفئة العابرة أو غير الدائمة بعكس السكان المحليين. ومع ذلك، يعتبر هذا التفسير مبسطاً، ولا يأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات ذات الصلة.
إذن، هل توجد هناك أي خطوات يمكن اتخاذها لضمان نجاح تطوير المشاريع القائمة على التوقعات؟ هنا يمكننا التركيز على العوامل الثلاثة الحاسمة للنجاح، والنظر إلى النموذج المحلي الذي طورته شركة عمران العقارية.
يعد مشروع تطوير شاطئ بصة السياحي أحد المشاريع الجديدة في مسندم، ويضم الكثير من المرافق، ولكنه يقع ضمن قائمة المشاريع الضخمة، وهو عبارة عن حديقة شاطئية ذات تصميم رائع معزز بممرات للمشاة والمناطق المخصصة لملاعب الأطفال. ويضم المشروع ما يقرب من 800 متر مربع من مساحات التجزئة، ويقع على شريط ساحلي جميل للغاية بالقرب من خصب، العاصمة المحلية لمحافظة مسندم.
وليس من المستغرب معرفة أن العامل الأول والأهم لنجاح هذا المشروع هو اعتماده على أبحاث السوق التي تمت الاستعانة بها في عملية التصميم. وكانت شركة عمران العقارية قد أجرت بحثاً عميقاً، واستندت في تطويره إلى العوامل المحددة في البحث، حتى لو تطلب الأمر منها إجراء تغييرات كبيرة على التصميم، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة المخصصة لاستخدامات محلات التجزئة. وتُظهر عمران العقارية من خلال هذا المشروع مقاربة عمليّة وحنكة تجارية بعد اتخاذها قرارات شجاعة تعدّ فائقة الأهمية باعتبارها عوامل حاسمة لنجاح المشروع، ولا تتوانى الشركة عن القيام بذلك.
وعادةً ما يحمل الموقع أهمية كبيرة، وغالباً ما تكون له الأسبقية على العوامل الأخرى. ومن المرجح أن تتفوق المشاريع المتوسطة التي تقع في مواقع رئيسية على المشاريع الاستثنائية التي يتم إنشاؤها في المناطق الأقل جاذبية. وهذا يعزى إلى حقيقة مهمة، وهي أن بعض الجوانب المهمة مثل التصميم والاستخدام والحجم يمكن تعديلها لاحقاً، لكن الموقع يظل على حاله وغير قابل للتغيير.
وفي حالة مشروع تطوير شاطئ بصة السياحي، يتبين أنه خضع للدراسة جيداً، كما تم اختيار الموقع أيضاً بعد دراسة متأنية، حيث يعد بالفعل وجهة شهيرة للسكان المحليين والسياح على حد سواء، وتوفر المنطقة وجهة شاطئية رائعة، مع وجود بعض خيارات الطعام والمشروبات. ويقع المشروع على بعد خمسة كيلومترات من جميع مناطق الجذب الرئيسية في خصب، بما في ذلك الميناء الذي يوفر الرحلات السياحية، والقلعة التاريخية الشهيرة، بالإضافة إلى أطول سلك انزلاقي فوق الماء على مستوى العالم، ويعد أكبر منطقة جذب جديدة في مسندم.
ويتمثل العامل الرئيسي الثالث في سهولة الوصول إلى المنطقة والاتصال مع المناطق الأخرى. ونظراً لقرب المكان من شبكة النقل الحالية، تتعزز فرص نجاح الموقع بشكل كبير. وفي الوقت الذي تفتخر فيه خصب بالعديد من المواقع الخلابة، وسهولة الوصول والربط مع المناطق الأخرى، اختار القائمون على تخطيط هذا المشروع موقعاً مجاوراً للمدينة الرئيسية، ويقع على طول الطريق الرئيسي من الإمارات العربية المتحدة إلى خصب. ويسهم هذا الاختيار الاستراتيجي في خفض تكاليف المشروع، مع عدم الحاجة إلى تحديث البنية التحتية باهظة الثمن. ونتيجة لذلك، تكون المحصلة النهائية طرح مشروع يتمتع بالقدرة العالية على المنافسة، وبالتالي لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستخدمون النهائيون.
وتتمتع عُمان بإمكانات هائلة لجذب جمهور عالمي، ومن أهمها جمالها الطبيعي، وتاريخها العريق، وشعبها المضياف، وموقعها الاستراتيجي، لتسهم مجتمعة في نجاح مشروع تطوير شاطئ بصة السياحي وغيره من المشاريع الأخرى. ومع أنه لا تزال هناك تحديات تتعلق بالتحقق من مستويات الطلب الحقيقية، خاصة مع وجود تنوع أكبر ضمن طيف واسع من المشاريع المتفاوتة، يصبح من السهل توقّع الإجابة عن هذا السؤال الذي طرحناه في مستهل هذا المقال.
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