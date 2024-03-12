"مترو برازيل" توسّع حضورها في المملكة العربية السعودية لدعم سوق التجزئة والتجارة الالكترونية المزدهر

(MENAFN
- CommuniGate Middle East)
الإمارات العربية المتحدة، 12 مارس 2024
أعلنت شركة "مترو برازيل"، إحدى منصات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية الرائدة في الشرق الأوسط والمتخصصة في بيع المشدّات البرازيلية، عن دخولها المملكة العربية السعودية، وذلك التزاماً منها بتعزيز قطاع التجزئة الدائم النمو. وفي هذا الصدد، تشير التقديرات إلى توسّع كبير في سوق البيع بالتجزئة في المملكة، والذي من المتوقّع أن يسجل ما يزيد عن 54.46 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2028. وستحرص "مترو برازيل" في هذا الإطار على الاستفادة من هذا النمو، مستعينة بمنصتها المتطورة للتجارة الالكترونية وأفضل المنتجات في هذا المجال لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق بيع الملابس بالتجزئة.
ويتوقّع أن يحقق سوق التجارة الالكترونية في السعودية نمواً بنسبة 15.01 في المائة في معدّل النمو السنوي المركب ليسجّل ما يزيد عن 27.37 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2029، الأمر الذي قد يحدث تأثيراً إيجابياً ملحوظاً على القطاع الاقتصادي في المملكة. ويعزى هذا النمو إلى عوامل عدّة، تشمل القدرة الشرائية المرتفعة لدى المستهلكين والتنوّع الاقتصادي في ظلّ "رؤية السعودية 2030"، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لأحد أكبر الاقتصادات في العالم، تماشياً مع الخطط المقررة لمعرض الرياض إكسبو 2030.
وتهدف "مترو برازيل"، من خلال توسّعها في المنطقة، إلى الاستفادة من السوق المتطوّر وفرص النمو التي يقدّمها ودعم الاقتصاد المزدهر، ملتزمةً بأهداف التوسع العالمية التي وضعتها.
وقال علاء قره علي، الرئيس التنفيذي لـ "مترو برازيل": " يجسّد هذا التوسع لـ "مترو برازيل" في سوق المملكة العربية السعودية محطة مفصلية وخطوة استراتيجية في مسيرتنا، حيث يؤكّد التزامنا الثابت بالابتكار والتركيز على العملاء والنمو العالمي. وتكمن مهمتنا في توفير خيارات لا مثيل لها من المشدات الأنيقة والمصممة بدقة لتلائم أذواق ومتطلبات العملاء المميزة في جميع أنحاء المملكة. وأجرى فريق من الخبراء لدينا دراسات شاملة ومعمقة حول السوق لفهم مطالب المستهلكين السعوديين وتفضيلاتهم وعادات الشراء لديهم. وسنحرص على تقديم تجربة تسوق سلسة وآمنة تلبي المتطلبات الفريدة للسوق، معتمدين على الابتكار التكنولوجي. ونتطلع إلى ترسيخ مكانة الشركة كوجهة رئيسية للعلامات التجارية البرازيلية المتميزة من خلال العديد من الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات، بما يعزز الثقة لدى الأفراد".
كما تركز أبحاث "مترو برازيل" على تطوير تجربة تسوق الكترونية مخصصة لتلبية توقعات العملاء السعوديين، وذلك من خلال مراعاة الاختلافات الثقافية والاتجاهات في عالم الموضة بالإضافة إلى دمج طرق الدفع المحلية. ويُتوقّع أن يسجّل سوق الإمارات العربية المتحدة 9.2 مليار دولار أمريكي في العام 2026، بينما يشهد سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً لافتاً، مما يساهم في نجاح "مترو برازيل" في كلا السوقين.
علاوة على ذلك، وفي إطار استراتيجية التوسعة الجديدة التي تعتمدها "مترو برازيل"، ستفتتح الشركة صالات عرض في الرياض وجدة بهدف تعزيز حضورها وامكاناتها ضمن سوق المشدات والملابس الداخلية في السعودية، والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى مايزيد عن 7 ملايين دولار أمريكي بحلول العام 2028، الأمر الذي يساهم في سد الفجوة بين تجارب البيع بالتجزئة التقليدية والسوق الرقمي.
وتشمل الخطط التي وضعتها الشركة التعاون مع شركات التمويل والاستثمار المحلية، مثلGrowth Venture Capital وInvestment Cools وAngel Investors، بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق الناشئة والحوافز للتقدم التكنولوجي. كما ستعمل "مترو برازيل"، من خلال خططها الاستراتيجية، على إرساء معايير جديدة للصناعة والارتقاء بتجربة العملاء، فضلاً عن تحسين إجراءات الأمان ودعم المشاركة الديناميكية للمستخدم.
MENAFN12032024003015015020ID1107966193
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.