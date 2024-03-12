جافزا تواصل تعزيز نموّ التجارة بين الهند ودولة الإمارات

(MENAFN
- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2024: أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز التجاري واللوجستي الرائد في الشرق الأوسط والتابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن زيادة سنوية بنسبة 28% في عدد الشركات الهندية الجديدة، حيث شهدت المنطقة تأسيس 190 شركة جديدة من الهند خلال عام 2023، ما يرفع إجمالي عدد الشركات الهندية في جافزا بنسبة 15% على أساس سنوي إلى أكثر من 1500 شركة.
وجاء هذا الإعلان على هامش سلسلة من فعاليات (جافزا) التجارية في مومباي وحيدر أباد، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الهندي ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي، ماعزز مكانة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) كقوة محركة للنمو في قطاع التجارة بين الهند ودولة الإمارات.
وسلطت الفعاليات الضوء على مشروع "بهارات مارت"، الذي قام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، مؤخراً بوضع حجر الأساس له، ومن المقرر افتتاحه في عام 2026، حيث سيمكّن التجار الهنود من الوصول إلى المتعاملين المحليين والدوليين في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، من خلال توفير حل شامل لسلاسل التوريد، يدمج خدمات البيع بالتجزئة والتخزين والخدمات اللوجستية في عملية واحدة مبسطة، واستقطب المشروع مايقارب الـ3000 متعامل محتمل في أقل من شهر واحد.
وقال عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي": "حظينا باهتمام كبير من الشركات الهندية الحريصة على ترسيخ حضورها في (جافزا) والاستفادة من البنية التحتية والشبكات للوصول إلى الأسواق العالمية. ومع ‘بهارات مارت’ الرائد على مستوى المراكز الهادفة إلى تجديد مفاهيم التجارة، سنواصل جهودنا لتعزيز قطاع التجارة، وفتح مسارات التبادل التجاري الجديدة، لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتسهيل تدفق التجارة العالمية".
ومن جهة أخرى، ركّزت اللقاءات على العلاقات التجارية المزدهرة بين دولة الإمارات والهند منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في مايو 2022، والتي ألغت التعريفات الجمركية على التجار الهنود، لتمكين بيئة مفتوحة للتجارة المتبادلة عبر الحدود بين البلدين.
وتأكيداً على نجاح الاتفاقية، سجّل التبادل التجاري بين البلدين نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما إلى 50.5 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، والهدف هو تعزيز التجارة غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومن جهة أخرى، ساهمت مبادرة الجسر التجاري بين الهند ودولة الإمارات، والتي أطلقتها موانئ دبي العالمية في عام 2019، في تعزيز اتفاقية الشراكة التجارية الشاملة، نظراً لدورها في تبسيط إجراءات الشحن بين البلدين، وخفض التكاليف والوقت، وتوليد فرص عمل جديدة في قطاعات تشمل تصنيع الأغذية والمشروبات والأدوية والرعاية الصحية.
وأضاف الهاشمي: "على الرغم من التحدّيات المستمرة داخل شبكة التجارة الدولية، نجحت مبادراتنا التعاونية مع الهند بتحقيق زيادة ملحوظة في الحركة التجارية. وكانت (جافزا) عنصراً أساسياً في هذا النجاح. ويتوجه تركيزنا الآن نحو المحافظة على هذا النموّ عبر تمكين الشركات الهندية، وتعزيز منظومة تجارية قوية تؤكد التزامنا الدائم بالازدهار الاقتصادي".
وفي الوقت الحالي، تقدم (جافزا) خدماتها لأكثر من 10,000 شركة من 130 دولة، حيث تشكل نسبة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات عبر إمارة دبي مع الهند 87%. وتمثل الشركات الهندية ثاني أكبر الشركاء من حيث حجم التجارة، وتأتي في المركز الرابع من حيث القيمة التجارية في جافزا.
وتعمل (جافزا) على الربط بين الشركات وبين منشأة المحطات الزراعية الجديدة في جبل علي، والتي بدأ العمل بها في شهر فبراير الماضي. ويعدّ المجمع الذي بلغت تكلفته 550 مليون درهم إماراتي أكبر منشأة متعدّدة المستأجرين في دبي لتخزين ومعالجة الحبوب للاستهلاك المحلي والتصدير إلى المنطقة على نطاق أوسع. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في أوائل عام 2025. كما يقدم ميناء جبل علي والمنطقة الحرة معاً حلاً شاملاً يمكن أن يساعد الشركات الهندية على الازدهار
وجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تحرص على الاستثمار بشكل كبير في الهند لإنشاء شبكة لوجستية متكاملة رائدة، تشمل خمس محطات موانئ وتطوير ثلاث مناطق حرة للتجارة، لتكون بذلك أكبر مشغّل ومطوّر لمناطق التجارة الحرة على مستوى البلاد.
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