"شنايدر إلكتريك" تكشف عن "وحدة الإمداد بالطاقة غير المنقطعة" للاعبين المحترفين في الشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- APCO Worldwide) الرياض، المملكة العربية السعودية، 11مارس 2024: أعلنت "شنايدر إلكتريك"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إدارة الطاقة وحلول الأتمتة، عن الإطلاق الإقليمي لوحدة الإمداد بالطاقة غير المنقطعة UPS Back-UPS Pro Gaming الجديدة كليًا في مؤتمر "ليب 2024" في المملكة العربية السعودية.
وتماشياً مع استكشاف كل جديد في قطاعات المستقبل، تلبي الوحدة المبتكرة للإمداد بالطاقة غير المنقطعة احتياجات اللاعبين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي مصممة للاندماج بسلاسة في أي نظام ألعاب وإطالة العمر الافتراضي لمعداته المختلفة.
وتشهد صناعة الألعاب في المنطقة نمواً هائلاً؛ ومن المتوقع بحلول عام 2027 أن تصل سوق الألعاب في السعودية إلى 1.6 مليار دولار كما ستوفر 39 ألف فرصة عمل. ويوجد الآن أكثر من 23 مليون لاعب في السعودية، أي ما يعادل 67% من سكان البلاد.
وقالت منى عيسى، نائب الرئيس لشؤون الطاقة الآمنة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شنايدر إلكتريك: "تتطور صناعة الألعاب بسرعة، ويبحث اللاعبون عن حلول موثوقة مبتكرة تعزز تجربتهم. ومع إطلاق Back-UPS Pro Gaming UPS في الشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا نلبي هذه الحاجة المتزايدة من خلال تقديم منتج للسوق يجمع بين الميزات سهلة الاستخدام وحماية الطاقة، مدعومًا بتصميم يتماشى مع مجتمع الألعاب النشط في المنطقة".
وأضافت: "قطاع الألعاب مهم في دفع عجلة الاقتصاد السعودي. فقد شهدت الصناعة نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، تدعمه عوامل توسع انتشار الإنترنت، وارتفاع نسبة الشباب، وزيادة الدخل. ويتماشى هذا النمو مع هدف تحقيق الريادة في صناعة الترفيه التي تنمو باستمرار. وهو أمر بالغ الأهمية في تمكين الشباب وتعزيز مسارات وظيفية جديدة".
وتجمع وحدة الإمداد بالطاقة غير المنقطعة Back-UPS Pro Gaming بين الشغف بالألعاب والتطوير الاحترافي وحماية المجتمع.
وتوفر وحدة الإمداد بالطاقة غير المنقطعة Back-UPS Pro Gaming العديد من المزايا للاعبين في المنطقة؛ بما في ذلك الحماية الموثوقة حيث تضمن الطاقة الإنتاجية للموجة المتدفقة بقاء معدات الألعاب الحساسة قيد التشغيل أثناء انقطاع التيار الكهربائي غير المتوقع، مما يحمي التقدم المحرز ويمنع فقدان البيانات، بالإضافة إلى مزايا الرقابة المحسّنة التي توفرها دائرة المعالج الحاصلة على براءة اختراع معلومات النظام في الوقت الفعلي بشكل فوري، مما يسمح للاعبين بالتركيز على اللعبة.
هذا إلى جانب اتصال ممتد بحيث وحدة الإمداد بالطاقة غير المنقطعة على استمرار عمل أجهزة التوجيه حتى بعد إيقاف تشغيل الحاسوب الخاص بالألعاب، مما يتيح للاعبين البقاء على اتصال بالإنترنت أو متابعة وسائل الترفيه عبر الهاتف المحمول، فضلاً التصميم المخصص حيث تتميز الوحدة بمصابيح قابلة للتخصيص وشكل جمالي أنيق، وتتكامل بسلاسة مع أي نظام للألعاب.
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