الرئيس الباكستاني يقرر التخلي عن راتبه الرئاسي

أعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتقاضى راتبه الرئاسي، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية السائدة في البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية عن بيان للمكتب الصحفي للرئاسة الباكستانية:" تم اتخاذ هذا القرار لتشجيع الإدارة المالية الحكيمة في البلاد.

اعتبر الرئيس أنه من الضروري عدم إثقال كاهل الخزانة الوطنية وفضل التخلي عن راتبه ".

من ناحية أخرى، أكد وزير المالية الباكستاني الجديد محمد أورانجزيب أنه من المرجح بدء مباحثات إسلام آباد مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاقية حصول البلاد على 3 مليارات دولارات هذا الأسبوع، حيث سترسل الحكومة طلبا رسميا للصندوق من أجل دعم الاقتصاد الباكستاني المتعثر، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "جيو" الباكستانية اليوم الثلاثاء.

وردا على سؤال بشأن احتمال إرسال طلب رسمي لصندوق النقد الدولي للتفاوض، قال الوزير، الذي أدى اليمين الدستوري وشارك في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الاتحادي اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي، إنه يأمل في بدء المباحثات مع الصندوق هذا الأسبوع.

ووفقا للمصادر، فإن الجانب الباكستاني سوف يرسل رسالة إلكترونية للصندوق من أجل أن يرسل فريق المراجعة إلى إسلام آباد لإجراء مباحثات، والحصول على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ بقيمة 1ر1 مليار دولار.

كما من المرجح أن تطلب الحكومة بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف إجراء مباحثات من أجل الحصول على حزمة إنقاذ جديدة متوسطة المدى بقيمة 6 مليارات دولار.





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