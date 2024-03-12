«إعمار» و«بي إم دبليو» تعتزمان إنشاء 50 محطة شحن للسيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط وإعمار عن عقدهما شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث ستتولى مجموعة «بي إم دبليو» إنشاء محطات شحن في أبرز المواقع التابعة لشركة إعمار، بما في ذلك المناطق السكنية والعامة.

ويهدف المشروع الذي يتمّ تنفيذه بالتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، إلى تزويد أكثر من 25 من مشاريع شركة إعمار بمحطات شحن كهربائي هذا العام. ومن المتوقّع إنشاء أكثر من 50 محطة شحن خلال المرحلة الأولى من الشراكة. تمّ إبرام الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي عُقد في دولة الإمارات وشاركت فيه مجموعة «بي إم دبليو» بصفتها مزوّد كبار الشخصيات بخدمات النقل الكهربائي.

وقال الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط: «يعدّ تعاوننا مع إعمار خطوة مهمة أخرى تندرج في إطار سعينا إلى تسريع مسيرة التحول نحو التنقل المستدام في دولة الإمارات. ويُعتبر هذا التعاون ثمرة جهودنا المشتركة الرامية إلى توسيع نطاق البنية التحتية للشحن في المواقع التي يقيم فيها عملاؤنا ويتنقلون ضمنها. كما أننا ملتزمون بأداء دور مباشر في صياغة مستقبل التنقل المستدام في دولة الإمارات، ويسعدني أن نتشارك مع شركة إعمار التفاني والالتزام في تحقيق هذه الرؤية.»

وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية ورئيس مؤسسة إعمار: «يسرّ شركة إعمار التعاون مع مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط في تنفيذ هذه المبادرة المهمة التي تعزز التزامنا بالحفاظ على البيئة وترتقي بجودة حياة المقيمين والزوار. فنحن نسهم من خلال دمج البنية التحتية المتطورة لشحن السيارات الكهربائية في كافة مشاريعنا، في تحقيق أهداف التنقل المستدام وكذلك أهداف الاستدامة التي حددها مؤتمر «كوب 28». وتعدّ هذه الخطوة مبادرة أخرى تضاف إلى مساعينا المستمرة التي نهدف من خلالها إلى إرساء أسس مستقبل أكثر استدامة واتصالاً للجميع.»

وتواصل مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط في إطار تنفيذ أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، طرح المزيد من الطرازات الكهربائية في دولة الإمارات، حيث ارتفع عدد سيارات «بي إم دبليو» الكهربائية على طرقات الدولة العام الماضي بنسبة 400% مقارنة بعام 2022. وتشارك مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط بموازاة هذا النموّ في توفير البنية التحتية اللازمة للعملاء والتي تتيح لهم شحن سياراتهم الملائم على مقربة من منازلهم، كما تحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية في بناء محطات الشحن السريع في كافة أنحاء الدولة. وسيتم بموجب هذه الخطة توسيع نطاق شبكة شحن السيارات الكهربائية لتشمل كافة طرقات الدولة، حيث ستتضمن 30 شاحناً سريعاً و150 شاحناً للتيار المتردد.





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