Tuesday, 12 March 2024 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو .. تفاصيل حالة اللاعب المصري أحمد رفعت بعد توقف قلبه 90 دقيقة

3/12/2024 7:18:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سقط اللاعب المصري أحمد رفعت نجم نادي مودرن فيوتشر، داخل أرض الملعب، بطريقة مروعة، خلال مواجهة فريقه لنظيره الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ولا يزال سقوط اللاعب يشغل المصريين، بعد إنقاذ حياته بأعجوبة إثر توقف قلبه داخل المستطيل الأخضر، وتعرّضه لحالة إغماء، قبل نقله إلى المستشفى.

مصدر مقرب من اللاعب وصف إنقاذ اللاعب بـ"المعجزة"، قائلا إن "رفعت قلبه توقف لأكثر من ساعة ونصف، ولكن العناية الإلهية أنقذته من الموت بعدما استجاب للصدمات الكهربائية ليعود النبض إلى قلبه".

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، الطبيب المعالج تفاصيل الحالة الصحية للاعب في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم»: «قلبه توقف لمدة ساعة ونصف نتيجة اضطرابات في ضربات القلب، وتم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف حتى حصل استرداد للدورة الدموية، وعاد للعناية المركزة».

وأضاف: «أحمد رفعت ابتدى يسترد جزءا من وعيه، ولكن الحالة مازالت حرجة، الضغط منخفض والوظائف الحيوية غير مستقرة»، مضيفًا: «نتحدث عن الحالة ساعة بساعة، استرداد جزء من الوعي شيء إيجابي، خاصة بعد توقف القلب لمدة ساعة ونصف».

وشهدت الدقيقة 88 من مباراة الاتحاد السكندري مع فيوتشر سقوط أحمد رفعت على الأرض دون أي تدخل، ونزل الجهاز الطبي لفيوتشر إلى أرض الملعب من أجل إفاقته قبل أن يقرر نقله إلى المستشفى.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12032024000110011019ID1107966144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث