رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث يقدم 5 ملايين درهم لحملة «وقف الأم»

أعلن رجل الأعمال الإماراتي غياث محمد غياث صاحب مجموعة جينكو، عن مساهمته بمبلغ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتجسد حملة "وقف الأم" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتم تدشينها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، نهج الإمارات الإنساني وحرصها على مد يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

سباق الخير

وقال غياث محمد غياث: "تتيح حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرواد العمل الإنساني وللمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة فرصة المشاركة في سباق الخير، والمساهمة في إنجاح المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات والتي تمتد آثارها الإيجابية إلى عشرات الدول حول العالم".

وأضاف: "لا شك أن دعم ملايين البشر لينالوا حظهم من التعليم أفضل هدية يمكننا أن نقدمها لأمهاتنا، حيث تفتح المشاركة في الحملة باباً للعطاء يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الجديدة ويُساهم في بناء مجتمعات مزدهرة، انطلاقاً من أن نشر التعليم ركن أساسي لتطوير حياة الأفراد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

ترسيخ القيم

وتسعى حملة "وقف الأم" إلى ترسيخ قيم بر الوالدين، والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.

ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

ويستهدف الوقف مساعدة كل إنسان محتاج للمعرفة والعلم والمهارات في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم بالمهارات والمعرفة بما يساهم لتحقيق حياة كريمة لهم.

قنوات المساهمة

وتستقبل حملة "وقف الأم" المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





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