54.4 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة بالإمارات في 2024 بنمو 5%



توقع كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية، أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار في العام 2024 "54.4 مليار درهم" مقارنة بـ 14.1 مليار دولار "51.8 مليار درهم" خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5%.

وقال داناك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن شريحة التأمين على غير الحياة، من المتوقع أن تشهد نموا على أساس سنوي في الإمارات بنسبة 5.3% بنهاية العام الحالي، فيما يُتوقع أن تسجل شريحة التأمين على الحياة نموا بنسبة 3.4%.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحافظ شركات التأمين الإماراتية خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني، ومشاريع تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة، مشيراً إلى أن قطاع التأمين في الدولة لا يزال يحافظ على قوته مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية.

وأشار إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.

وأوضح أن قطاع التأمين الإماراتي استحوذ على 39.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022، بينما استأثرت شريحة التأمين على غير الحياة استحوذت على نسبة 78.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول الخليج، حيث تحظي هذه الشريحة بدعم من تزايد الوعي بين السكان حيال المخاطر الصحية، والحفاظ على الحياة وأهمية الأمن المالي.

وتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028.

وذكر أن دولة الإمارات تعتبر من بين أوائل الدول التي تبنت التحول الرقمي، وهو ما قدم فرصا كبيرة لشركات التأمين لتأسيس منظومة إيكولوجية رقمية ضمن القطاع، مشيراً إلى وجود ارتفاعاً تدريجياً في عدد الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل تبسيط العمليات التشغيلية وتطوير منتجات مخصصة من شأنها أن تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.

ولفت إلى أن التأمين السيبراني يعد أحد المنتجات التي تكتسب زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة استجابة لتصاعد تهديدات الهجمات السيبرانية، حيث تعمل الشركات في الإمارات على تعزيز أجراءات أمنها الإلكتروني ورفع مستوى الوعي بالتأمين السيبراني باعتباره استراتيجية حاسمة لإدارة المخاطر.

وقال العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال"، إن قطاع التأمين في الخليج شهد ارتفاعا في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال العامين الماضيين، مدفوعا بالخطط الاستراتيجية التي وضعها المشغّلون من أجل توسيع نطاق حضورهم الجغرافي، والتغييرات التنظيمية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والإجراءات التنافسية.

وأضاف أن شركات التأمين في الإمارات تتطلع للاستثمار في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبلوكتشين في عمليات تطوير المنتجات والارتقاء بخدمة العملاء، وتعزيز الرصد اللحظي للمطالبات والحد من المطالبات الاحتيالية، بالإضافة إلى الاهتمام بصفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الصادرة ضمن منطقة الشرق الأوسط من لاعبين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب اهتمام من قبل لاعبين استراتيجيين لدخول اسوق الخليج.

وتوقع داناك استمرار أنشطة الدمج والاستحواذ في الإمارات في المرحلة المقبلة، مع زيادة التركيز على إبرام الشراكات التعاونية مع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل خلق نماذج جديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

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