25 % نمو مدفوعات البطاقات الدولية في الإمارات خلال 2023

سجل إجمالي الإنفاق باستخدام البطاقات الدولية في الإمارات، نمواً بنسبة تزيد عن 25% خلال العام 2023.

وأكد جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد لوكالة أنباء الإمارات "وام".. أن المدفوعات الرقمية لا تزال تشهد نمواً لافتاً في الإمارات ، مع إقبال مزيد من المتعاملين والشركات عليها لما توفره من راحة وأمان بالمقارنة مع المدفوعات النقدية.

وقال إن أنماط الإنفاق باستخدام البطاقات الدولية في الإمارات، تشير إلى مكانة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في قيادة رحلة تعافي قطاع السفر.

وأشار إلى أن قيمة المعاملات التي تم إجراؤها عبر البطاقات وحلول الدفع الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفعت بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الماضي، فيما ارتفعت أعداد المعاملات بنسبة تزيد عن 50%، لافتاً إلى أن هذا التطور إشارة إيجابية واضحة على إقبال مزيد من المتعاملين على اعتماد المدفوعات الرقمية في عمليات الإنفاق اليومية.

وتوقع زيادة مستمرة في اعتماد المدفوعات الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة، مع بحث المستهلكون اليوم عماً توفره هذه التقنيات من سرعة وراحة وأمان، فضلًا عن تكاليفها المقبولة.

واعتبر أن هذه العوامل أبرز محركات نمو المدفوعات الرقمية باعتبارها تتيح جميع هذه الفوائد وهي متوفرة في جميع الأوقات وفي كل مكان، ولا تتطلب سوى كبسة زر واحدة.

وأكد التزامهم في ماستركارد بدعم مشهد المدفوعات الرقمية في المنطقة من خلال تبسيط التعاملات، وجعل تجربة المدفوعات أكثر كفاءة وسلاسة، لافتاً إلى أنهم يتعاونون مع مجموعة واسعة من الشركاء لتزويد عملائهم بإمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من الميزات التي تجعل المدفوعات الرقمية اليومية أكثر بساطة وسرعة وفائدة.

وتطرق خليل إلى نتائج مؤشر المدفوعات الأخير من ماستركارد والذي أظهر استخدم 85% من الأفراد في المنطقة طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، واتجاه 64% لزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة.

ولفت إلى أن المؤشر أظهر أيضاً أن 88% من الأفراد في الإمارات استخدم طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، و39% منهم لجأ إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم 29% خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، في حين استخدم 20% إحدى العملات المشفرة، و18% أجهزة تقنية قابلة للارتداء تدعم عمليات الدفع.

وأشار إلى النمو السريع للمدفوعات العابرة للحدود، لافتاً إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تقطنها أعداد كبيرة من المغتربين، وبالتالي يعد هذا النوع من المدفوعات مهماً للغاية لربط هؤلاء بمجتمعاتهم الأساسية.

وتطرق إلى تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2023 من ماستركارد والذي أشار إلى أن 48% من سكان الإمارات يتوقعون زيادة في إجراء المدفوعات عبر الحدود خلال الـ 12 شهراً القادمة، بينما يتوقع 36% في الإمارات تلقي مزيد من الدفعات العابرة للحدود في نفس الفترة.

وأكد حرص ماستركارد على دعم المجتمعات عبر إتاحة أساليب آمنة ومريحة وسريعة لتحويل الأموال دوليًا بتكلفة معقولة، لافتاً إلى أن خدمات ماستركارد العابرة للحدود تسهم في تيسير حركة الأموال لأي مكان في أكثر من 180 دولة، وتمكّن هذه الخدمات مرسلي الأموال من الوصول لما يزيد عن 90% من السكان الذين يتعاملون مع البنوك حول العالم.

وحول الشمول المالي، أكد خليل.. أنه يكمن في صميم كلّ ما تقوم به ماستركارد، قائلاً " لا نعتقد بأن هذا المفهوم يقتصر على وجود حساب مصرفي، بل يشمل المعالجة الفعالة لمشكلة عدم المساواة في الأنظمة المالية، بما يضمن وصول الجميع إلى الاقتصاد الرقمي".

وأشار إلى أن ماستركارد تعهدت بضم مليار شخص و50 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

وفيما يخص الشركات الصغيرة، أشار إلى حاجتها للدعم لتتمكن من جني الفوائد الكاملة للاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن ماستركارد تقدم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة حلول الدفع الرقمية التي تمكنهم من إجراء المدفوعات واستلام الأموال بسرعة وأمان، فضلًا عن توسيع نطاق

وصولهم والارتقاء بالتجربة التي يقدمونها لعملائهم.

وأفاد بأنهم أتموا العديد من الشراكات والمشاريع مع العديد من المؤسسات العالمية، وفي العديد من الدول بهدف تمكين مختلف أصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مجال الابتكار، قال خليل "نركز بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في إحداث تغييرات نوعية في مختلف القطاعات، وتفتح آفاقًا لا حدود لها من الفرص والإمكانيات".

وأشار إلى ما أعلنته ماستركارد خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28، وهو "تعهد البطاقات المستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مبادرة من شأنها مساعدة البنوك العاملة في البلاد على التحول إلى استخدام البطاقات المصنوعة من مواد مستدامة بحلول العام 2025.

وأكد أن هذا التعهد لاقى إقبالًا واسعًا، حيث وقعت عليه أكثر من 10 بنوك ومؤسسات مالية بعيد إطلاقه، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز قبل ثلاث سنوات من الهدف العالمي الذي حددته ماستركارد بحلول العام 2028، حيث ستكون 80% من بطاقات ماستركارد الصادرة في السوق مستدامة بحلول 2025.

وأكد أن المتعاملين من حملة البطاقات باتوا أكثر ميلاً للإنفاق على المنتجات والخدمات المستدامة، مستشهداً بدراسة أجرتها ماستركارد كشفت عن استعداد 9 من بين كل 10 بالغين في الشرق الأوسط لاتخاذ تدابير فردية للتصدي للقضايا المتعلقة بالاستدامة، في مقابل 8 إلى 10 على مستوى العالم، كما أظهرت أن أكثر من 72% من المشاركين في الدراسة في المنطقة بأنه من الضروري أن تقوم الشركات اليوم باتخاذ المزيد من التدابير المراعية للبيئة، إذ أكد أكثر من 25% منهم بأنهم سيتوقفون عن الشراء أو استخدام منتجات العلامات التجارية التي لا تنوي العمل بشكل مستدام، فيما أشار نحو 15% من المشاركين بأنهم قاطعوا الشركات التي لم تتبنّ قيمًا مستدامة.





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