90.8 % نسبة إشغال فنادق دبي خلال فبراير الماضي

سجلت مستويات الإشغال في فنادق دبي نموا بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 90.8%، وفقًا للبيانات الأولية لشهر فبراير الصادرة عن شركة "كوستار" المتخصصة في توفير تحليلات وبيانات أسواق العقارات وقطاع الفنادق حول العالم.

وأشارت بيانات الشركة أن متوسط السعر اليومي للغرفة بلغ في فبراير الماضي 887.06 درهماً بزيادة 9.3%، فيما بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 805.21 دراهم بارتفاع نسبته 13.1%.

وتم تسجيل أعلى مستويات الإشغال في دبي في الفترة ما بين 20 و22 فبراير، بنسبة إشغال 96.2% و96.8% و96.5% على التوالي.

وبينت أن مستويات الإشغال اليومي في السوق بقيت أعلى من 80% طوال الشهر بأكمله. وارتفع مستوى السعر اليومي للغرفة يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير لتصل إلى 1114 درهماً.

وأوضحت بأن الفعاليات ساعدت أداء الفنادق في السوق خلال الشهر، بما في ذلك معرض جلفود الذي انعقد بين 19 و23 فبراير، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية بين 15 و25 فبراير، وبطولة دبي للأسواق الحرة للتنس بين 18 فبراير و2 مارس، وغيرها من الأحداث والفعاليات التي شهدها الشهر.





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