تعرف على الطريقة الصحية لشرب الماء في رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-حاول الصائمون أن يكثروا من شرب الماء خلال فترة السحور، ظنا منهم بأن ذلك سيقيهم العطش خلال اليوم التالي، ولكن الإفراط في شرب الماء له تأثير ضار على صحتك؛ إذ لا بد عند الشرب من تعليمات معينة حتى تستفيد من الماء.

هل يمكنني شرب الماء بقدر ما أرغب؟

الإفراط في شرب الماء يؤدي إلى نقص الصوديوم في الدم، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لتجمع القصيم الصحي عبر موقع "إكس".

ويحدث التسمم المائي عند وجود الكثير من السوائل، بحيث لا يمكن إزالة الفائض عن طريق التعرق أو التبول، ويسبب ذلك نقص الصوديوم في الدم، وهي حالة يكون فيها مستوى الصوديوم في الدم أقل من المعدل الطبيعي.

ويمكن تقليل الشعور بالعطش من خلال الطعام الذي تتناوله أيضًا، والتوجه لأنواع الخضار والفاكهة التي تتمتع بنسبةٍ كبيرة من الماء، مثل الخيار، والخس، والبطيخ، والفراولة.

ماذا يحدث إذا لم أواظب على شرب كمية كافية من الماء؟

من الضروري الإكثار من شرب الماء، وتناول الأطعمة المرطِّبة بين وجبتي الإفطار والسحور، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

وكمعيار عام يضمن التوازن، توصي المنظمة بشرب بين 8 و10 أكواب من الماء يوميًا.

هل يسبب شرب الماء البارد عند الإفطار مشاكل صحية؟

يفضل عدم شرب الماء البارد عند الافطار مباشرة، لأن ذلك يعمل على التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء؛ ما يؤدي إلى إصابة الجسم بمشاكل في الجهاز الهضمي، مثل المغص، أو حدوث تقلصات، أو صعوبة الهضم، والسمنة، إضافةً إلى الحموضة المتكررة بعد الإفطار.

ولذلك، يُنصح بشرب الماء الفاتر الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم شرب الماء معتدل البرودة لإرواء العطش، بحسب الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية.