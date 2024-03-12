هذه ابرز تقديرات المخابرات الامريكية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN / قال تقرير جهاز المخابرات الاميركية ال CIA الذي يتناول تقييم المخاطر لعام ٢٠٢٤.

وبحسب التقرير فان إسرائيل ستواجه مقاومة مسلحة مستمرة مع حماس لسنوات عدة وجيشها سيواجه صعوبة في تحييد البنية التحتية لانفاق حماس تحت الارض وستتعرض لضغوطات دولية متزايدة بسبب الوضع الانساني المتردي في قطاع غزة .

وحول التقديرات بشان ⁠حزب الله فان الحزب يحاول تجنب حرب شاملة من شأنها ان تدمر المنطقة ولبنان.

اما فيما يتعلق بالشأن الاسرائيلي و ⁠وضع نتنياهو كرئيس لوزراء اسرائيل في خطر وهناك عدم ثقة من الجمهور الإسرائيلي بنتانياهو كزعيم وانها تعمقت واتسعت ويتوقع ان تنطلق

مظاهرات كبيرة تطالب باستقالته واجراء انتخابات مبكرة .







