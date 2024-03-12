هذه ابرز تقديرات المخابرات الامريكية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن /PNN / قال تقرير جهاز المخابرات الاميركية ال CIA الذي يتناول تقييم المخاطر لعام ٢٠٢٤.
وبحسب التقرير فان إسرائيل ستواجه مقاومة مسلحة مستمرة مع حماس لسنوات عدة وجيشها سيواجه صعوبة في تحييد البنية التحتية لانفاق حماس تحت الارض وستتعرض لضغوطات دولية متزايدة بسبب الوضع الانساني المتردي في قطاع غزة .
وحول التقديرات بشان حزب الله فان الحزب يحاول تجنب حرب شاملة من شأنها ان تدمر المنطقة ولبنان.
اما فيما يتعلق بالشأن الاسرائيلي و وضع نتنياهو كرئيس لوزراء اسرائيل في خطر وهناك عدم ثقة من الجمهور الإسرائيلي بنتانياهو كزعيم وانها تعمقت واتسعت ويتوقع ان تنطلق
مظاهرات كبيرة تطالب باستقالته واجراء انتخابات مبكرة .
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