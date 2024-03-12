الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال دقق في البطاقات الشخصية للمواطنين، وفتش المركبات، مع تسبب بأزمة مرورية خانقة.
ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدا وتدقيقا، ما أعاق من وصول المواطنين والموظفين إلى الأغوار الشمالية
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