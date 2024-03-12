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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

3/12/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الاحتلال دقق في البطاقات الشخصية للمواطنين، وفتش المركبات، مع تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدا وتدقيقا، ما أعاق من وصول المواطنين والموظفين إلى الأغوار الشمالية

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