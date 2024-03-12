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عرنكي يطلع ممثلة النرويج على آخر المستجدات الفلسطينية

3/12/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، ممثلة مملكة النرويج لدى فلسطين تورون فيزتي على آخر المستجدات الفلسطينية.

وأكد عرنكي، خلال اللقاء، الذي جمعهما في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تتمادى باعتداءاتها وتتعمد حرب التجويع بحق شعبنا في قطاع غزة، والتي بلغت ذروتها مع استمرار منع الإمدادات الغذائية، وقصف المخابز، وخزانات المياه، رغم النداءات الدولية المستمرة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية.

كما بحث عرنكي مع ممثلة النرويج، تصاعد وتيرة العنف الذي يمارسه المستعمرون بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتضيق على المواطنين بالحواجز العسكرية، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، ومحاولة عزلها عن بعضها البعض، والاعتداء المستمر على المواطنين، وممتلكاتهم
.

وحذر من فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً.

ودعا دولة النرويج إلى الضغط
على الاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

من جانبها، أكدت فيزتي موقف بلدها تجاه القضية الفلسطينية، ودعم شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته، وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

MENAFN12032024000205011050ID1107966012

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