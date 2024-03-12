عرنكي يطلع ممثلة النرويج على آخر المستجدات الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، ممثلة مملكة النرويج لدى فلسطين تورون فيزتي على آخر المستجدات الفلسطينية.
وأكد عرنكي، خلال اللقاء، الذي جمعهما في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تتمادى باعتداءاتها وتتعمد حرب التجويع بحق شعبنا في قطاع غزة، والتي بلغت ذروتها مع استمرار منع الإمدادات الغذائية، وقصف المخابز، وخزانات المياه، رغم النداءات الدولية المستمرة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية.
كما بحث عرنكي مع ممثلة النرويج، تصاعد وتيرة العنف الذي يمارسه المستعمرون بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتضيق على المواطنين بالحواجز العسكرية، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، ومحاولة عزلها عن بعضها البعض، والاعتداء المستمر على المواطنين، وممتلكاتهم
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وحذر من فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً.
ودعا دولة النرويج إلى الضغط
على الاحتلال، لوقف عدوانها على قطاع غزة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
من جانبها، أكدت فيزتي موقف بلدها تجاه القضية الفلسطينية، ودعم شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته، وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.
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