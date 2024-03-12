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الأمن الروسي يؤكد القضاء على 100 عسكري أوكراني على حدود مقاطعتي بيلغورود وكورسك

3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن مقتل أكثر من 100 عنصر من قوات العدو عند التصدي لمحاولة القوات الأوكرانية عبور الحدود في مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
وجاء في بيان صدر عن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع الجيش الروسي، منذ 10 مارس، من التصدي لعدة محاولات لانتهاك حدود الدولة الروسي في مقاطعتي بيلغورود وكورسك. وتم خلال ذلك القضاء على أكثر من 100 فرد من أفراد العدو وتدمير ست دبابات ومدفع ذاتي الحركة من طراز Caesar، وكذلك تم تدمير 20 قطعة من المركبات القتالية المدرعة ونقطة ارتكاز محصنة".













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