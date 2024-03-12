اعلام عبري: نقل شحنة كبيرة من الطحين من ميناء أسدود إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأنه تم نقل شحنة كبيرة من الطحين يصل وزنها إلى 114 ألف طن إلى غزة من ميناء أسدود حيث تم وضع المساعدات لعدة أشهر.



وتم نقل المساعدات إلى الميناء في أعقاب الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر يناير بتسليمها إلى القطاع، ولكن منذ ذلك الحين تأخرت الشحنة بسبب المعارضة القوية في مجلس الوزراء السياسي الأمني.

وتمت الموافقة على إرسال الشحنة، بعد أن ضعفت معارضة مجلس الوزراء للمساعدات الإنسانية، على أساس أن هذا أمر بالغ الأهمية لسير الحرب. والآن فقط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعارضها في مجلس الوزراء.

وفي يناير أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وأوروبيين يمارسون ضغوطا على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر ميناء أسدود.

وفي فبراير، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) أن السلطات الإسرائيلية منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أشدود، وهي مكونة من 1049 حاوية من الأرز والدقيق والحمص والسكر والزيت النباتي.

وفي وقت لاحق، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بأنه منع دخول شحنة طحين إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع نتنياهو.

RT