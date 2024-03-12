Tuesday, 12 March 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعلام عبري: نقل شحنة كبيرة من الطحين من ميناء أسدود إلى غزة

3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأنه تم نقل شحنة كبيرة من الطحين يصل وزنها إلى 114 ألف طن إلى غزة من ميناء أسدود حيث تم وضع المساعدات لعدة أشهر.


وتم نقل المساعدات إلى الميناء في أعقاب الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر يناير بتسليمها إلى القطاع، ولكن منذ ذلك الحين تأخرت الشحنة بسبب المعارضة القوية في مجلس الوزراء السياسي الأمني.
وتمت الموافقة على إرسال الشحنة، بعد أن ضعفت معارضة مجلس الوزراء للمساعدات الإنسانية، على أساس أن هذا أمر بالغ الأهمية لسير الحرب. والآن فقط وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعارضها في مجلس الوزراء.
وفي يناير أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وأوروبيين يمارسون ضغوطا على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر ميناء أسدود.
وفي فبراير، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) أن السلطات الإسرائيلية منعت تفريغ مساعدات إنسانية للفلسطينيين في ميناء أشدود، وهي مكونة من 1049 حاوية من الأرز والدقيق والحمص والسكر والزيت النباتي.
وفي وقت لاحق، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش بأنه منع دخول شحنة طحين إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع نتنياهو.

RT

MENAFN12032024000208011052ID1107966010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث