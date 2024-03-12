الإمساك في رمضان.. عادات اتبعها للوقاية منه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالإمساك في شهر رمضان، وهو ما يسبب السعور بالانزعاج الشديد بسبب عدم القدرة على تناول الملينات خلال ساعات الصيام، ويحدث ذلك نتيجة لاتباع عادات غذائية غير صحية.



أسباب الإمساك في رمضان

هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي يمكن أن تؤدي للإصابة بالإمساك في شهر رمضان، والتي قد تشمل ما يلي:

- الجفاف الناجم عن قلة تناول السوائل الصحية، بما في ذلك الماء، في فترة الإفطار ما بين وجبتي الإفطار والسحور.

- تغيير الروتين اليومي لتناول الطعام في رمضان، مما يؤثر سلبًا على حركة الأمعاء ويتسبب في صعوبة في عملية الهضم والإخراج.

- الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمقليات، حيث تتطلب فترة زمنية أطول للهضم وتسبب الإمساك والانتفاخ والغازات.

- قلة تناول الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل الهضم والإخراج.

- تناول الطعام بسرعة، مما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة وصولها إلى المعدة بشكل سريع وتعكر عملية الهضم.

- الخلود إلى النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

- قلة الحركة وعدم ممارسة التمارين الرياضية.



نصائح للوقاية من الإمساك خلال شهر رمضان

هناك مجموعة من التوصيات والنصائح البسيطة التي يسهل اتباعها من أجل الوقاية من الإمساك في رمضان، والتي تشمل ما يلي:

- شرب كمية كافية من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء.

- زيادة تناول الألياف الغذائية من خلال تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة.

- تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين لتخفيف الضغط على المعدة والأمعاء.

- مضغ الطعام جيدًا قبل ابتلاعه لتسهيل عملية الهضم.

- تجنب الأطعمة الدسمة واستبدالها بمصادر صحية للدهون مثل الأسماك الدهنية والمكسرات.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي.

- الانتظار لمدة 3 ساعات بعد تناول الطعام قبل النوم.

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