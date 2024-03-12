فون دير لاين تحذر إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إيران بفرض عقوبات إضافية عليها في حال "تسليم" روسيا صواريخ باليستية في وقت نفت فيه موسكو وطهران مرارا هذه الاتهامات الغربية.وتحدثت فون دير لاين اليوم الثلاثاء عن هذه المزاعم أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ وأضافت: "سأضيف أننا مستعدون للرد بعقوبات إضافية في حال زودت إيران روسيا بصواريخ باليستية".



يشار إلى أنه في نهاية فبراير الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية، دون تقديم أي أدلة، أن إيران نقلت نحو 400 صاروخ باليستي إلى روسيا منذ بداية يناير.



من جهته، رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، هذه التقارير الإعلامية الغربية، وقال إن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة.



بدوره، أكد السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن تصريحات الدول الغربية حول دعم السلطات الإيرانية لروسيا على الجبهة الأوكرانية "لا تتناسب مع الواقع".

RT