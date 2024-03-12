Tuesday, 12 March 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فون دير لاين تحذر إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية

3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إيران بفرض عقوبات إضافية عليها في حال "تسليم" روسيا صواريخ باليستية في وقت نفت فيه موسكو وطهران مرارا هذه الاتهامات الغربية.
وتحدثت فون دير لاين اليوم الثلاثاء عن هذه المزاعم أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ وأضافت: "سأضيف أننا مستعدون للرد بعقوبات إضافية في حال زودت إيران روسيا بصواريخ باليستية".


يشار إلى أنه في نهاية فبراير الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية، دون تقديم أي أدلة، أن إيران نقلت نحو 400 صاروخ باليستي إلى روسيا منذ بداية يناير.


من جهته، رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، هذه التقارير الإعلامية الغربية، وقال إن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة.


بدوره، أكد السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن تصريحات الدول الغربية حول دعم السلطات الإيرانية لروسيا على الجبهة الأوكرانية "لا تتناسب مع الواقع".

RT

MENAFN12032024000208011052ID1107966008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث