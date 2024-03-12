Tuesday, 12 March 2024 03:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصة عالمية تحظر كاميرات المراقبة داخل منازل الضيافة اعتباراً من الشهر المقبل

3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت شركة "بي إن بي" (Airbnb)، منصة تأجير المنازل، حظرَ استخدام كاميرات المراقبة داخل المنازل بعد زيادة عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاك خصوصية النزلاء.
ووفقًا لقرار الشركة الأمريكية؛ سيتم منع وضع كاميرات المراقبة داخل المنازل بشكل نهائي، بعد أن كانت تسمح في السابق بوجودها في الممرات وغرف المعيشة والمناطق المشتركة، وسيتم تنفيذ هذا القرار الجديد في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 30 أبريل المقبل.
وبحسب الشركة؛ سيظل مَن المسموح به لأصحاب المساكن استخدام كاميرات المراقبة خارج المنزل لأغراض الأمان، وسيتعين على المضيفين الإفصاح عن مواقع الكاميرات لجميع النزلاء.

سبق

MENAFN12032024000208011052ID1107966007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث