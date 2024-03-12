مدير عام النقل البري يتفقد مركز الشحن الجوي بمطار الملكة علياء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات خلال زيارة لمطار الملكة علياء الدولي، على سير عملية الشحن الجوي وإيجاد ساحة مناسبة لمواقف اصطفاف المركبات في منطقة الشحن.



وتأتي هذه الزيارة بناء على اجتماع سابق عقد في هيئة تنظيم النقل البري، ضم كلاً من وزارة النقل، والملكية الأردنية، ودائرة الجمارك- المطارات والأجهزة الأمنية المعنية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين ونقابة أصحاب شركات التخليص، تم الطلب خلاله متابعة عملية الشحن الجوي على أرض الواقع.



وأكد الوريكات، أن عملية الشحن تتوزع على ثلاث مجموعات هي المتقاعدون العسكريون، وشركات التخليص التي تقوم بتحميل البضاعة الواردة من خلال البيان الجمركي والشركات اللوجستية.



وأضاف، تم خلال الزيارة التباحث مع شركة الملكية الأردنية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، ضرورة إيجاد ساحة مناسبة لعمل مواقف واصطفاف للمركبات في المنطقة لغايات إدارة وتنظيم عمليات الدخول والخروج لمركبات الشحن بإشراف هيئة تنظيم النقل البري من خلال منظومة إلكترونية متطورة، كما تم التباحث في كيفية التنظيم والتعاون حسب التعليمات الصادرة عام 2018 والمعمول بها.