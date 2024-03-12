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قطر : جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان

3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق.
واضاف :" ما زلنا ننادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود .. الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكنه استبدال الممرات البرية"
واشار أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى تطورات غزة .

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