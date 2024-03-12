قطر : جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جهود المفاوضات مستمرة وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق.
واضاف :" ما زلنا ننادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة دون قيود .. الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكنه استبدال الممرات البرية"
واشار أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استعرض مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى تطورات غزة .
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