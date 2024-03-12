بريطانيا ترسل السفينة الحربية دايموند إلى البحر الأحمر

بريطانيا ترسل السفينة الحربية دايموند إلى البحر الأحمر
التاريخ
3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الحكومة البريطانية إنها أرسلت السفينة الحربية "دايموند" التابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأحمر وخليج عدن للمساهمة في حماية حركة الشحن العالمية.
وقال وزير الدفاع غرانت شابس في بيان "لا تزال بريطانيا في طليعة الرد الدولي على هجمات الحوثيين الخطيرة على السفن التجارية والتي أودت بحياة بحارة دوليين".
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