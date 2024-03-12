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بريطانيا ترسل السفينة الحربية دايموند إلى البحر الأحمر

3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الحكومة البريطانية إنها أرسلت السفينة الحربية "دايموند" التابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأحمر وخليج عدن للمساهمة في حماية حركة الشحن العالمية.


وقال وزير الدفاع غرانت شابس في بيان "لا تزال بريطانيا في طليعة الرد الدولي على هجمات الحوثيين الخطيرة على السفن التجارية والتي أودت بحياة بحارة دوليين".


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