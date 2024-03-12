غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك شرق لبنان

غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك شرق لبنان
التاريخ
3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات في محيط بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأضاف المراسل أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السفري جنوب مدينة بعلبك شرق لبنان.
MENAFN12032024000208011052ID1107966002
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.