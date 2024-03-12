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غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك شرق لبنان

3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات في محيط بلدة النبي شيت في البقاع شرقي لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأضاف المراسل أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السفري جنوب مدينة بعلبك شرق لبنان.













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