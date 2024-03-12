معاريف: إسرائيل فقدت قوة الردع بالشمال وغير قادرة على استعادتها

معاريف: إسرائيل فقدت قوة الردع بالشمال وغير قادرة على استعادتها
التاريخ
3/12/2024 7:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة "معاريف" عن يورا سالتس رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، قوله إن "إسرائيل فقدت قوة الردع في حدودها الشمالية وغير قادرة على استعادتها".
وأضاف سالتس أن على الحكومة الإسرائيلية إيجاد منطقة محظورة على مقاتلي حزب الله شمال الحدود.
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