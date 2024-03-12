Tuesday, 12 March 2024 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشبول يزور مصانع الأدوية الأردنية في الجزائر

3/12/2024 7:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زار أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أمس الاثنين عدد من مصانع الأدوية الأردنية في العاصمة الجزائية.
وشملت الزيارة التي جاءت اهتماما من وزارة الصحة بقطاع الصناعات الدوائية الأردنية، بحسب الشبول، مصانع الحكمة ودار الدواء والكندي.
وقام الشبول بهذه الزيارة على هامش زيارته للجزائر على رأس وفد المستشفيات الأردنية الذي وقع السبت الماضي اتفاقيات معالجة المرضى الجزائريين الخاضعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر في عدد من المستشفيات الأردنية.













MENAFN12032024000208011052ID1107965999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث