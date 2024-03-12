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لأول مرة منذ 30 عاماً.. ناصر القصبي يغيب عن أعمال رمضان

3/12/2024 7:08:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على مدى أكثر من 30 عاماً، استحوذ الفنان ناصر القصبي على عرش الكوميديا الخليجية، مقدماً أعمالًا خالدة أضفت البهجة على قلوب المشاهد العربي، لكن القصبي يغيب هذا العام عن الشاشة الصغيرة.
وشكل غياب القصبي عن دراما رمضان 2024، حنيناً وردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر عنها جمهور النجم في أولى أيام الشهر.


وكتب ظافر بن شيبان عبر حسابه على "إكس" "فقدناك.. يا قمر التلفاز بعد أكثر من 30 عاماً وأنت لذة فطورنا، عسى المانع خير".

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