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الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة شحن عسكرية في مقاطعة إيفانوفو

3/12/2024 7:08:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لها تحطمت في مقاطعة إيفانوفو بعد إقلاعها في رحلة مجدولة اليوم الثلاثاء، وكان على متنها 15 شخصا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه كان هناك ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب على متن الطائرة المنكوبة.

وأضافت أن الكارثة تسبب فيها حريق اندلع في أحد المحركات أثناء الإقلاع.
روسيا اليوم

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