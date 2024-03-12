الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة شحن عسكرية في مقاطعة إيفانوفو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لها تحطمت في مقاطعة إيفانوفو بعد إقلاعها في رحلة مجدولة اليوم الثلاثاء، وكان على متنها 15 شخصا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه كان هناك ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب على متن الطائرة المنكوبة.
وأضافت أن الكارثة تسبب فيها حريق اندلع في أحد المحركات أثناء الإقلاع.
روسيا اليوم
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