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طيران ناس يدشن افتتاح صالة الضيافة الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

3/12/2024 7:00:49 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، عن افتتاح صالة ضيافة جديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض“صالة طيران ناس” في منطقة المغادرين في الصالة الداخلية رقم 5.

وتم تجهيز صالة الناقل الوطني الجديدة بأثاث حديث ومريح وبطريقة تتيح الخصوصية للمسافرين قبل رحلاتهم وتضمن لهم الهدوء والاسترخاء، وستتيح الصالة للمسافرين على متن رحلات طيران ناس ومسافري رحلات شركات الطيران الأخرى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إذ ستوفر لضيوفها الإنترنت اللاسلكي مجاناً طوال فترة تواجدهم في الصالة، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة.

وسيكون الدخول لصالة“طيران ناس” الجديدة مجاناً لحاملي عضوية“برايم” في برنامج الولاء“ناسمايلز”، وبرسوم دخول لبقية المسافرين.

ويسعى طيران ناس أن يعزز تجربة مسافريه عند السفر على رحلات الطيران الاقتصادي الرائد، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

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