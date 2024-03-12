مصممات سعوديات يطلقن هدايا فريدة لشهر رمضان

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
في احتفال بيوم المرأة العالمي، جمعت مبادرة تحت العباءة، المبادرة الغير ربحية والتي تعزز تمكين المرأة، مجموعة من نساء الأعمال المبدعات من مختلف المجالات لتقديم باقات هدايا فريدة لشهر رمضان.
ويتألف التعاون من الرائدات السعوديات: علياء أبو داوود صاحبة متجر STEMS للزهور، ليليان إسماعيل مصممة المجوهرات، تمارا طيب مالكة محل Sucre Sale، دانيا شنكار صاحبة علامتها التجارية للمجوهرات، وسارة مراد مصممة العطور. يهدف هذا التعاون إلى إبراز الدور المهم للنساء في تشكيل مستقبل الأعمال وتعزيز مجتمع داعم يدعم الإبداع والتمكين.
باستخدام قوتهن الفردية واستفادتهن من تأثيرهن الجماعي، فإن هؤلاء النساء المبدعات مستعدات لتحدي الحالة الراهنة وإلهام الآخرين لتحقيق أحلامهم الريادية. ستبدأ الحملة اعتبارًا من الأول من رمضان وستستمر حتى عيد الفطر، ويمكن للزبائن شراء هذه الهدايا الحصرية عبر
وضمن الرؤية المشتركة، سيتم الإعلان عن سلسلة من المبادرات، بما في ذلك إطلاق منتجات جديدة وبرامج توجيه وفعاليات تواصل اجتماعي تهدف إلى دعم القادة النسائيات الجديدات.
من خلال هذا التعاون، لا يقومن هؤلاء النساء فقط بتعزيز تأثيرهن، بل يعيدن كتابة قصة الريادة، ويثبتن أن النجاح بالتعاون، وليس بالتنافس.
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