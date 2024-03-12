مصممات سعوديات يطلقن هدايا فريدة لشهر رمضان

جدة – أصداف نيوز:

في احتفال بيوم المرأة العالمي، جمعت مبادرة تحت العباءة، المبادرة الغير ربحية والتي تعزز تمكين المرأة، مجموعة من نساء الأعمال المبدعات من مختلف المجالات لتقديم باقات هدايا فريدة لشهر رمضان.



ويتألف التعاون من الرائدات السعوديات: علياء أبو داوود صاحبة متجر STEMS للزهور، ليليان إسماعيل مصممة المجوهرات، تمارا طيب مالكة محل Sucre Sale، دانيا شنكار صاحبة علامتها التجارية للمجوهرات، وسارة مراد مصممة العطور. يهدف هذا التعاون إلى إبراز الدور المهم للنساء في تشكيل مستقبل الأعمال وتعزيز مجتمع داعم يدعم الإبداع والتمكين.

باستخدام قوتهن الفردية واستفادتهن من تأثيرهن الجماعي، فإن هؤلاء النساء المبدعات مستعدات لتحدي الحالة الراهنة وإلهام الآخرين لتحقيق أحلامهم الريادية. ستبدأ الحملة اعتبارًا من الأول من رمضان وستستمر حتى عيد الفطر، ويمكن للزبائن شراء هذه الهدايا الحصرية عبر

وضمن الرؤية المشتركة، سيتم الإعلان عن سلسلة من المبادرات، بما في ذلك إطلاق منتجات جديدة وبرامج توجيه وفعاليات تواصل اجتماعي تهدف إلى دعم القادة النسائيات الجديدات.

من خلال هذا التعاون، لا يقومن هؤلاء النساء فقط بتعزيز تأثيرهن، بل يعيدن كتابة قصة الريادة، ويثبتن أن النجاح بالتعاون، وليس بالتنافس.