نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - أسماء

نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - أسماء
التاريخ
3/12/2024 6:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت نقابة الأطباء عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ثلاثة أطباء أردنيين وافتهم المنية مؤخراً .
وتاليا أسماء الأطباء :
الدكتور عبدالسلام فايز أبو عوض
الدكتور نواف محمد العمري
الدكتور عماد محمد عدنان الشنابله
انا لله وانا اليه راجعون
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