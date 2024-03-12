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نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - أسماء

3/12/2024 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت نقابة الأطباء عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ثلاثة أطباء أردنيين وافتهم المنية مؤخراً .

وتاليا أسماء الأطباء :

الدكتور عبدالسلام فايز أبو عوض

الدكتور نواف محمد العمري

الدكتور عماد محمد عدنان الشنابله

انا لله وانا اليه راجعون




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