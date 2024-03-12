Tuesday, 12 March 2024 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نصرالله يلتقي وفدا من ‏حماس برئاسة خليل الحية

3/12/2024 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وفدا قياديا من حركة ‏حماس برئاسة خليل الحية، وبحث معه مجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأفاد بيان صادر عن حزب الله بأن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل وفدا قياديا من حركة ‏حماس برئاسة الأخ الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، حيث ‏جرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات على المستوى الميداني في قطاع غزة ‏والضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعددة".


وأضاف البيان أنه "جرى كذلك بحث مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني".‏


ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158، الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

RT


MENAFN12032024000208011052ID1107965769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث