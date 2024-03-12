نصرالله يلتقي وفدا من ‏حماس برئاسة خليل الحية

MENAFN - Al Wakeel News)التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وفدا قياديا من حركة ‏حماس برئاسة خليل الحية، وبحث معه مجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأفاد بيان صادر عن حزب الله بأن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل وفدا قياديا من حركة ‏حماس برئاسة الأخ الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، حيث ‏جرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات على المستوى الميداني في قطاع غزة ‏والضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعددة".



وأضاف البيان أنه "جرى كذلك بحث مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني".‏



ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158، الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

RT