نصرالله يلتقي وفدا من ‏حماس برئاسة خليل الحية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة خليل الحية، وبحث معه مجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأفاد بيان صادر عن حزب الله بأن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة الأخ الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، حيث جرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات على المستوى الميداني في قطاع غزة والضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعددة".
وأضاف البيان أنه "جرى كذلك بحث مجريات المفاوضات القائمة من أجل التوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158، الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.
RT
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